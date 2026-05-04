Novi napadi kod Emirata: Tanker pogođen projektilima

Projektili su pogodili tanker u blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok su na još dva broda u istom području izbili požari, javlja CNN pozivajući se na izvještaj britanske agencije za pomorsku trgovinu (UKMTO). Napad na tanker dogodio se sedam nautičkih milja sjeverno od Fujairaha.
Iz UKMTO-a su potvrdili da su svi članovi posade sigurni te da zasad nije zabilježeno zagađenje okoliša, iako još uvijek nije poznato ko je ispalio projektile.
Požari na brodovima i nepoznati uzroci
Gotovo istovremeno prijavljen je i incident na teretnom brodu koji se nalazio 36 nautičkih milja sjeverno od Dubaija. Posada je prijavila požar u strojarnici, ali uzrok još nije utvrđen. Svi članovi posade su sigurni.
U zasebnom izvještaju, UKMTO navodi da su dobili informaciju od treće strane o još jednom brodu koji gori, ovaj put 14 nautičkih milja zapadno od luke Mina Saqr. Obližnjim plovilima upućen je poziv da se drže na sigurnoj udaljenosti, dok uzrok požara ni u ovom slučaju nije poznat.
Ovi incidenti dogodili su se ubrzo nakon što je glavni zapovjednik iranske vojske, general Amir Hatami (Amir Hatami), uputio oštro upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama. On je zaprijetio da će svaki pokušaj približavanja američkih nosača aviona Hormuškom moreuzu biti dočekan silom.
Iranska prijetnja američkim nosačima
General je poručio da je Iran na ovom strateški važnom području već rasporedio krstareće projektile i borbene dronove.
Situacija se dodatno pogoršala kada su Ujedinjeni Arapski Emirati objavili da su danas prema njihovom teritoriju iz Irana ispaljena četiri projektila. Ministarstvo odbrane UAE-a saopćilo je da su tri krstareća projektila presretnuta, dok je četvrti pao u more. Građanima je objašnjeno da su snažne eksplozije koje su se čule širom zemlje rezultat djelovanja protivzračne odbrane.
Manje od sat vremena kasnije potvrđeno je da je u toku odbrana od još jednog napada projektilima i dronovima. Ovi događaji predstavljaju prvi direktni iranski napad na neku od zaljevskih država otkako je prije gotovo mjesec dana proglašeno primirje, čime se odnosi između Vašingtona i Teherana ponovo približavaju ivici otvorenog sukoba.