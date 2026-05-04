Novi napadi kod Emirata: Tanker pogođen projektilima

Projektili su pogodili tanker u blizini obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok su na još dva broda u istom području izbili požari, javlja CNN pozivajući se na izvještaj britanske agencije za pomorsku trgovinu (UKMTO). Napad na tanker dogodio se sedam nautičkih milja sjeverno od Fujairaha.

Iz UKMTO-a su potvrdili da su svi članovi posade sigurni te da zasad nije zabilježeno zagađenje okoliša, iako još uvijek nije poznato ko je ispalio projektile.

Požari na brodovima i nepoznati uzroci

Gotovo istovremeno prijavljen je i incident na teretnom brodu koji se nalazio 36 nautičkih milja sjeverno od Dubaija. Posada je prijavila požar u strojarnici, ali uzrok još nije utvrđen. Svi članovi posade su sigurni.