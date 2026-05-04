Tramp uputio brutalnu prijetnju Iranu: "Ako to urade, zbrisat ću ih s lica zemlje"

Situacija u Perzijskom zaljevu dostiže tačku usijanja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uputio je do sada najoštrije upozorenje iranskim vlastima, u jeku velike pomorske operacije "Projekt sloboda", čiji je cilj osiguranje plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Kako je prvi objavio Fox News, dopisnik Trej Jingst (Trey Yingst) razgovarao je s Trampom, koji je tokom telefonskog razgovora poslao direktnu prijetnju: ukoliko Iran pokuša napasti američke brodove u regiji, bit će "zbrisani s lica Zemlje".

"Projekt sloboda"

Prema navodima ovog medija, "Projekt sloboda" je pokrenut preko noći kako bi se pomoglo za više od 20.000 mornara zarobljenih na stotinama brodova u Perzijskom zaljevu. Zbog prijetnji iz Irana, mnogi su ostali bez hrane i osnovnih zaliha, pa operacija ima i humanitarni karakter. Tramp je američku blokadu iranskih luka nazvao "najvećim vojnim manevrom u historiji", ističući da je takav pritisak učinio Teheran "popustljivijim" u pregovorima. Ipak, upozorio je da su američke snage spremne za borbena djelovanja ukoliko ne dođe do dogovora.

Admiral Bredli Kuper (Bradley Cooper) iz CENTCOM-a potvrdio je da je već bilo više pokušaja napada na američke i trgovačke brodove, ali da su američke snage uspješno oborile iranske projektile i dronove.

Poziv Južnoj Koreji

Nedugo nakon objave Fox Newsa, Tramp se oglasio i na mreži Truth Social, gdje je iznio dodatne detalje o napadima i gubicima.

- Iran je napao nepovezane nacije u vezi s kretanjem brodova, projektom sloboda, uključujući i južnokorejski teretni brod. Možda je vrijeme da Južna Koreja dođe i pridruži se misiji - napisao je Tramp.

Američki predsjednik je potvrdio i uništenje iranskih plovila: "Potopili smo sedam malih čamaca ili, kako ih oni vole zvati, 'brzih' čamaca. To je sve što im je ostalo."

Dodao je da, osim pomenutog južnokorejskog broda, zasad nema drugih oštećenja na trgovačkim plovilima koja prolaze kroz moreuz.

Zvanično obraćanje o situaciji najavljeno je za sutra ujutro, kada će konferenciju za novinare održati ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) i načelnik združenog štaba Den Kejn (Dan Caine).