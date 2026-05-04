OČEKUJU ODGOVOR KIJEVA

Rusija proglasila prekid vatre s Ukrajinom: Evo kada počinje

Poručili su da očekuju da će i Kijev slijediti potez Moskve i pristati na primirje u istom periodu

Vladimir Putin. AP

M. Až.

prije 4 dana

Ministarstvo odbrane Rusije proglasilo je privremeni prekid vatre s ukrajinskom stranom 8. i 9. maja, povodom obilježavanja pobjede sovjetskog naroda u Drugom svjetskom ratu.

Iz ovog ministarstva poručili su da očekuju da će i Kijev slijediti potez Moskve i pristati na primirje u istom periodu.

Podsjetimo, rat u Ukrajini počeo je 24. februara 2022. godine, kada je Rusija pokrenula široku vojnu invaziju na ovu zemlju.

Napadi su uslijedili nakon višemjesečnih tenzija i gomilanja ruskih snaga uz granicu s Ukrajinom.

Prvi udari izvedeni su raketnim napadima na vojne ciljeve i infrastrukturu širom zemlje, nakon čega su ruske trupe ušle na teritoriju iz više pravaca – sa sjevera, istoka i juga.

Sukob je ubrzo prerastao u najveći rat u Evropi od Drugog svjetskog rata, uz ogromne ljudske žrtve i masovno raseljavanje stanovništva.

Prema nezvaničnim procjenama, u ratu je do sada poginulo više od milion ljudi.

# RUSIJA
# UKRAJINA
