AUSTRIJA

Drama u Salzburgu: Hitno evakuisana glavna željeznička stanica!

U početnoj fazi zatvoreni su pojedini peroni, ali je kasnije iz sigurnosnih razloga donesena odluka o evakuaciji kompletne stanice

Drama u Salzburgu. Kronen Zeitung/Markus Tschepp

M. Až.

prije 4 dana

Glavna željeznička stanica u Salzburgu danas je u potpunosti zatvorena i evakuisana nakon curenja opasne hemikalije iz teretnog vagona, saopćile su lokalne službe.

Prema informacijama vatrogasaca, iz privatnog teretnog vagona iscurio je natrijum-metilat rastvoren u alkoholu, zapaljiva supstanca koja može izazvati opasne reakcije na temperaturama od oko 50 stepeni Celzijusa.

Tačna količina iscurjele hemikalije još uvijek nije poznata, prenosi austrijski dnevnik Heute.

Na terenu su bile raspoređene desetine vatrogasaca u zaštitnim odijelima, kao i policijske i hitne službe.

U početnoj fazi zatvoreni su pojedini peroni, ali je kasnije iz sigurnosnih razloga donesena odluka o evakuaciji kompletne stanice.

Zbog mogućnosti hemijske reakcije, stručni timovi radili su na neutralizaciji i sigurnom uklanjanju opasnog materijala, uz upozorenje da se ova supstanca ne smije gasiti vodom.

Željeznički saobraćaj kroz jedan od najvažnijih transportnih čvorišta u Austriji bio je potpuno obustavljen sve do završetka sanacije i detaljne sigurnosne provjere područja.

# SALZBURG
# AUSTRIJA
