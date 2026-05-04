Ruski general pronađen mrtav: Bio je ključan čovjek za hemijsko oružje

General-pukovnik Stanislav Petrov, bivši komandant ruskih snaga za radijacijsku, hemijsku i biološku zaštitu, pronađen je mrtav u Moskvi, a prema prvim informacijama riječ je o samoubistvu, prenosi The Moscow Times.

Tijelo 87-godišnjeg penzionisanog generala pronašli su članovi porodice rano ujutro 2. aprila u njegovom stanu u poznatoj Kući na nasipu, navodi United24 Media.

Bolovao od teške bolesti?

Prema dostupnim informacijama, Petrov je pronađen kako sjedi na stolici u kuhinji, a policijski izvori potvrdili su ruskim državnim medijima da je u blizini tijela pronađen pištolj. Jedan medicinski izvor naveo je da je general u posljednje vrijeme bolovao od teške bolesti.

Petrov je važio za jednu od ključnih figura u razvoju ruskih snaga za hemijsku odbranu. Bio je posljednji komandant sovjetskih snaga za hemijsku zaštitu od 1989. do 1992. godine, a potom je do 2001. predvodio novoformirane ruske jedinice RKBO-a. Nakon penzionisanja ostao je aktivan u vojno-naučnom sektoru kao glavni urednik Glasnika snaga RKBO-a i istraživač u 27. Naučnom centru ruskog Ministarstva odbrane.

Upravo taj centar nalazi se pod sankcijama Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Ukrajine i Kanade zbog, kako navodi The Moscow Times, učešća u razvoju i upotrebi hemijskih agenasa. London je u oktobru 2024. godine dodatno sankcionisao ovu instituciju, zajedno s 33. Centralnim naučno-istraživačkim institutom i tadašnjim načelnikom RKBO-a Igorom Kirilovom, zbog upotrebe hemijskog oružja protiv ukrajinskih snaga.

Ruske vlasti su ranije indirektno priznale ulogu ovog centra u razvoju hemijskog oružja. U jednom tekstu povodom jubileja institucije naveli su da su njeni stručnjaci "efikasno neutralisali vojno-hemijski potencijal SAD-a i NATO-a", čime su, kako tvrde, utjecali na potpisivanje Konvencije o hemijskom oružju.

Optužbe za upotrebu zabranjenih sredstava

Smrt Petrova dolazi u trenutku kada se Rusija suočava s optužbama za sistemsku upotrebu zabranjenih hemijskih sredstava u ratu u Ukrajini. Od početka invazije zabilježeno je više od 13.000 takvih slučajeva, dok je samo u februaru evidentirano gotovo 400 incidenata.

Prema navodima ukrajinskih izvora, ruske snage često koriste plinske granate punjene suzavcima CS i CN. Iako ovi agensi u pravilu nisu smrtonosni, njihova upotreba u oružanom sukobu predstavlja kršenje međunarodnih konvencija. Izloženost može izazvati teške respiratorne probleme i privremenu nesposobnost, a pojedini vojnici pokazivali su simptome koji ukazuju na kontakt s "neidentificiranim" hemijskim supstancama.