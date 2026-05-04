Moskva jednostrano proglasila primirje pa uputila oštru prijetnju: "Ako ga Ukrajina naruši slijedi masovni napad na Kijev"

Ministarstvo odbrane Rusije jednostrano je proglasilo prekid vatre s Ukrajinom 8. i 9. maja, navodeći da je riječ o gestu povodom obilježavanja pobjede u Drugom svjetskom ratu.

Iz ruskog ministarstva poručeno je: "Nadamo se da će ukrajinska strana slijediti ovaj primjer."

Istovremeno, Moskva je reagovala na izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je govorio o mogućnosti napada dronovima na rusku prijestonicu tokom parade 9. maja. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da će njihove snage tokom obilježavanja preduzeti sve potrebne sigurnosne mjere, uz upozorenje da bi u slučaju narušavanja primirja uslijedio masovni raketni odgovor na Kijev. Također su upozorili civile i osoblje stranih diplomatskih misija da napuste grad.

Zelenski je ranije u ponedjeljak, na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, iznio tvrdnje da ukrajinski dronovi mogu dosegnuti Moskvu tokom parade.

Podsjeća se da je prošlogodišnje primirje trajalo od 8. do 10. maja. Prema riječima predsjednika Rusije Vladimira Putina, Ukrajina tada nije ispoštovala dogovor, već je tokom tog perioda, kako tvrdi Moskva, više puta pokušala proboj na područjima Kurska i Belgoroda.