Kent šokirao Vašington: "Ne postoji vojno rješenje za Iran, moramo se nagoditi"

Bivši direktor Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma i blizak saveznik Donalda Trampa (Donald Trump), Džo Kent (Joe Kent), pozvao je na pregovore s Iranom, upozoravajući da oslanjanje isključivo na vojnu silu može dovesti do nove eskalacije bez stvarne koristi za Sjedinjene Američke Države.

Kent je poručio: “Što prije prihvatimo ovu tešku istinu da ne postoji vojno rješenje za sukob s Iranom, to će biti bolje za Sjedinjene Američke Države.”

Otvaranje Hormuza

Govoreći o strateškom značaju Hormuškog moreuza, naglasio je da se on ne može “otvoriti” vojnom silom bez ozbiljnih posljedica.

- Čista vojna sila ne može ponovo otvoriti Hormuški moreuz bez eskalacije rata i uvlačenja u još jedan beskonačan, krvav sukob koji ne donosi nikakvu korist našem narodu - rekao je Kent.

Odbacio je i ideju rušenja vlasti u Teheranu vojnom intervencijom.

- Ne možemo se riješiti vlasti u Teheranu, bez obzira na to koliko lidera uklonimo. Ako pokušamo, završit ćemo s vladom ili propalom državom koja je gora od one koju sada imamo - upozorio je.

Jedino rješenje

Prema njegovim riječima, pregovori su jedino realno rješenje:

- Morat ćemo postići dogovor s Iranom. Možemo biti pragmatični i učiniti to sada, pod vlastitim uslovima, ili možemo nastaviti slušati iste neokonzervativce i izraelsku vladu koji su nas doveli u ovu situaciju, da bismo na kraju sklopili isti dogovor nakon još većih gubitaka.

Na kraju je dodao da povlačenje ne znači slabost.

- Prepoznati da smo došli do tačke opadajućih koristi i povući se sada nije slabost. To je snaga i to je ispravna stvar za američki narod - zaključio je Kent.