POVRIJEĐENE TRI OSOBE

UAE: Iran nas je napao s desecima projektila i dronova

M. Až.

prije 4 dana

Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili su da su bili meta napada u kojem je, kako navode, ispaljeno 15 iranskih projektila i četiri bespilotne letjelice.

Iz ministarstva odbrane navode da je protuzračna odbrana presrela ukupno 12 balističkih i tri krstareća projektila. U napadu su, prema njihovim informacijama, povrijeđene tri osobe.

Dodaju i da je od početka sukoba na teritorij Emirata ispaljeno ukupno 549 balističkih projektila, 29 krstarećih projektila te 2.260 bespilotnih letjelica.

- Ministarstvo odbrane potvrđuje da ostaje u potpunosti spremno odgovoriti na svaku prijetnju te će odlučno djelovati protiv svega što ugrožava sigurnost države, na način koji osigurava zaštitu njezina suvereniteta, sigurnosti i stabilnosti te štiti nacionalne interese i kapacitete - poručili su u saopćenju.

# UAE
# IRAN
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.