Zelenski odgovorio na Putinovu odluku o primirju

U svojoj objavi Zelenski je naveo da Kijev nije dobio nikakav zvaničan zahtjev u vezi s prekidom neprijateljstava, uprkos tvrdnjama koje su se pojavile na ruskim društvenim mrežama.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na platformi X povodom jednostrane odluke Rusije o primirju 8. i 9. maja, koje je najavljeno u znak obilježavanja poraza nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu.

- Do danas Ukrajini nije upućen nikakav zvaničan zahtjev u vezi s načinom prekida neprijateljstava koji se spominje na ruskim društvenim mrežama. Smatramo da je ljudski život mnogo vredniji od bilo kakve ‘proslave’ godišnjice. U tom smislu proglašavamo prekid vatre koji počinje u 00:00 sati u noći sa 5. na 6. maja. U vremenu do tada realno je obezbijediti da primirje stupi na snagu. Od tog trenutka djelovat ćemo recipročno. Vrijeme je da rusko rukovodstvo preduzme stvarne korake za okončanje rata, posebno jer rusko Ministarstvo odbrane smatra da ne može održati paradu u Moskvi bez dobre volje Ukrajine - napisao je Zelenski.

Ruski predsjednik Vladimir Putin ranije je proglasio dvodnevno primirje sa Ukrajinom 8. i 9. maja, povodom obilježavanja pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, saopćilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Iz Moskve poručuju da očekuju da će ukrajinska strana slijediti taj primjer, uz upozorenje da bi Rusija mogla odgovoriti masovnim raketnim udarima na Kijev ukoliko dođe do ometanja obilježavanja Dana pobjede.

- Uprkos kapacitetima kojima raspolažemo, Rusija se ranije suzdržavala od takvih akcija iz humanitarnih razloga - navedeno je u saopćenju.

Ova odluka dolazi nakon što je ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu u blizini centra Moskve, nakon čega je Zelenski izjavio da bi ukrajinski dronovi mogli biti usmjereni i na Paradu pobjede 9. maja u ruskoj prijestolnici.