Uznemirujući snimak / Udarila BMW-om djevojčicu na pješačkom, pa nakon toga uradila nešto još gore

U Temišvaru u Rumuniji dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je 16-godišnja djevojčica povrijeđena nakon što ju je na pješačkom prelazu udario automobil marke BMW, i to ispred srednje škole koju pohađa.
Ono što je uslijedilo nakon nesreće dodatno je šokiralo javnost i zabilježeno je nadzornom kamerom.
Djevojčica je, zajedno s drugaricom, prelazila ulicu u skladu s propisima. U trenutku kada su bile na pješačkom prelazu, vozačica BMW-a je velikom brzinom naletjela na njih i udarila jednu od njih. Prema navodima, vozačica je izjavila da djevojke nije vidjela zbog jakog sunca koje ju je zaslijepilo, piše "Antena Observator".
Šokantne scene
Nadzorna kamera zabilježila je kako dvije adolescentkinje prelaze ulicu po pravilima. Uspjele su preći više od polovine prelaza i dijelilo ih je svega nekoliko koraka od trotoara.
U tom trenutku vozilo ulijeće direktno u njih, bez pokušaja kočenja ili izbjegavanja. Jedna djevojka se u posljednjem trenutku uspjela skloniti, dok je druga pogođena punom snagom udarca.
Udarac ju je odbacio na ivicu puta.
Verovatno u šoku, djevojka koja je izbjegla udar brzo uzima svoj ranac i bježi s mjesta nesreće. Vozačica (38) je policiji ponovila da je bila zaslijepljena suncem i da nije vidjela djevojčice. Nesreća se dogodila ispred škole, a udarac je bio izuzetno jak, te su ljekari naveli da je djevojčica imala više preloma.
Žena je nakon nesreće izašla iz automobila kako bi vidjela šta se dogodilo i pokušala pomoći djevojčici. Međutim, vidno šokirana, počela je da je vuče i udara joj glavom o asfalt. U automobilu je imala i dvoje djece na zadnjem sjedištu; i oni su izašli iz vozila, vidno preplašeni, sa ruksacima na leđima.
Prebačena u bolnicu
Djevojka (16) je prevezena u bolnicu.
- Urađeni su specijalistički pregledi: vrata, glave, kičme, grudnog koša i abdomena, koji su pokazali višestruke promjene, prelome u predjelu karlice kao i na pršljenu - izjavila je Julija Bađu, ljekarka u Dječijoj bolnici.
Ljekari upozoravaju da se u slučaju saobraćajne nesreće kičmeni stub mora imobilizovati, te da se povrijeđena osoba ne smije pomicati do dolaska hitne pomoći.
- Postoji rizik da se pogoršaju povrede nastale pri prvobitnom udaru, naročito povrede vratne kičme i unutrašnjih organa - kaže Mihaj Greku, načelnik hitne pomoći u bolnici u Temišvaru.
Protiv vozačice je podnesena krivična prijava zbog nanošenja tjelesnih povreda iz nehata. Testirana je na alkohol i rezultat je bio negativan.