Uznemirujući snimak / Udarila BMW-om djevojčicu na pješačkom, pa nakon toga uradila nešto još gore

U Temišvaru u Rumuniji dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je 16-godišnja djevojčica povrijeđena nakon što ju je na pješačkom prelazu udario automobil marke BMW, i to ispred srednje škole koju pohađa.

Ono što je uslijedilo nakon nesreće dodatno je šokiralo javnost i zabilježeno je nadzornom kamerom.

Djevojčica je, zajedno s drugaricom, prelazila ulicu u skladu s propisima. U trenutku kada su bile na pješačkom prelazu, vozačica BMW-a je velikom brzinom naletjela na njih i udarila jednu od njih. Prema navodima, vozačica je izjavila da djevojke nije vidjela zbog jakog sunca koje ju je zaslijepilo, piše "Antena Observator".

Šokantne scene

Nadzorna kamera zabilježila je kako dvije adolescentkinje prelaze ulicu po pravilima. Uspjele su preći više od polovine prelaza i dijelilo ih je svega nekoliko koraka od trotoara.

U tom trenutku vozilo ulijeće direktno u njih, bez pokušaja kočenja ili izbjegavanja. Jedna djevojka se u posljednjem trenutku uspjela skloniti, dok je druga pogođena punom snagom udarca.