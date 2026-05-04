Izraelska vojska optužena za rušenje samostana časnih sestara

Francuska katolička organizacija "L'Oeuvre d'Orient" optužila je Izrael da je u mjestu Jarun na jugu Libana srušio samostan časnih sestara reda Salvatorijanki, navodeći da se radi o namjernom napadu na vjerski objekt.

Organizacija je saopštila da su izraelske snage demolirale samostan koji pripada grkokatoličkom redu Salvatorijanskih sestara.

- L'Oeuvre d'Orient najoštrije osuđuje ovaj namjerni čin razaranja mjesta bogosluženja, kao i sistematsko rušenje kuća na jugu Libana s ciljem sprečavanja povratka civilnog stanovništva - naveli su.

Napadi na kršćane

Prema istim navodima, ovaj napad dio je šireg obrasca udara na kršćansku baštinu. Organizacija podsjeća da su tokom sukoba 2024. godine uništena i kršćanska svetišta, uključujući melkitske crkve u selima Jarun i Derdžaja, koje se smatraju dijelom libanske kulturne baštine. Takođe su objavljeni snimci na kojima izraelski vojnik pneumatskim čekićem razbija kip Isusa na krstu na jugu Libana, što je izazvalo oštre reakcije kršćanskih zajednica.

Izvještaji o napadima na kršćanske objekte pojavljuju se i u drugim dijelovima regije. U okupiranom istočnom Jerusalemu ove sedmice je napadnuta časna sestra u blizini dvorane Posljednje večere na brdu Sion, nakon čega je zbog povreda lica zatražila medicinsku pomoć.

Prošlog mjeseca izraelska policija je spriječila latinskog patrijarha Jerusalema, kardinala Pjerbatistu Picabalju, i sveštenstvo da održe misu na Cvjetnicu u Crkvi Svetog groba, prije nego što je kasnije djelimično omogućeno okupljanje nakon međunarodnih reakcija.

155 incidenata

Centar "Rossing Centre for Education and Dialogue" zabilježio je 155 incidenata protiv kršćana tokom 2025. godine, uključujući 61 fizički napad, 52 napada na crkvenu imovinu, 28 slučajeva uznemiravanja i 14 slučajeva vandalizovanih natpisa.

Iz centra upozoravaju da ovi podaci predstavljaju samo dio ukupnog obima incidenata. Izraelska vojska saopštila je da su njene snage u Jarunu oštetile vjerski objekat tokom operacija usmjerenih na infrastrukturu u tom području. Libanska Nacionalna novinska agencija navodi da je između 2. marta i 2. maja u izraelskim napadima ubijeno najmanje 2.659 ljudi, dok je 8.183 ranjeno.