ISTRAGA U TOKU

Jedna osoba upucana u blizini obeliska u Vašingtonu, Bijela kuća bila kratko blokirana

Američka Tajna služba saopštila je da su pripadnici policije upucali jednu osobu u blizini obeliska u Vašingtonu

M. Až.

prije 4 dana

Američka Tajna služba saopštila je da su pripadnici policije upucali jednu osobu u blizini obeliska u Vašingtonu, nakon čega je Bijela kuća nakratko bila stavljena pod pojačane mjere bezbjednosti, prenosi "Reuters".

- Osoblje američke Tajne službe nalazi se na mjestu pucnjave u kojoj su učestvovali službenici, na uglu 15. ulice i avenije Independens u Vašingtonu. Jedna osoba je upucana od strane organa reda; njeno stanje trenutno nije poznato - navela je Tajna služba u saopštenju na platformi "X".

Bijela kuća je u ponedjeljak popodne bila kratko blokirana zbog sigurnosnog incidenta.

# PUCNJAVA
# SAD
# VAŠINGTON
