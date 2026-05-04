Video / Ovakav sudar još niste vidjeli: Avion pri slijetanju zakačio kombi i raznio ga

Do incidenta je došlo u trenutku kada je avion, koji je letio iz Venecije, prilazio pisti za slijetanje. Trenutak sudara zabilježen je kamerom unutar vozila. Uprkos udaru, avion je bezbjedno sletio, piše BBC.

Putnički avion kompanije United Airlines jučer je krilom udario u dostavni kombi dok se približavao Međunarodnom aerodromu Newark Liberty u blizini Njujorka.

U letjelici se nalazio 231 putnik i član posade, a niko od njih nije povrijeđen. Vozač kombija zadobio je lakše povrede.

Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) pokrenuo je istragu i zatražio od kompanije United Airlines dostavljanje snimača glasa iz pilotske kabine i snimača podataka o letu. Istovremeno se procjenjuje šteta na avionu.

Prema prvim informacijama, ovakvi prizori aviona koji slijeću i uzlijeću u blizini prometnih saobraćajnica na području Njuarka nisu rijetkost, pa se kao mogući uzrok spominje i greška u pilotiranju.