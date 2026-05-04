Video / Ovakav sudar još niste vidjeli: Avion pri slijetanju zakačio kombi i raznio ga

Putnički avion kompanije United Airlines jučer je krilom udario u dostavni kombi dok se približavao Međunarodnom aerodromu Newark Liberty

M. Až.

prije 4 dana

Putnički avion kompanije United Airlines jučer je krilom udario u dostavni kombi dok se približavao Međunarodnom aerodromu Newark Liberty u blizini Njujorka.

Do incidenta je došlo u trenutku kada je avion, koji je letio iz Venecije, prilazio pisti za slijetanje. Trenutak sudara zabilježen je kamerom unutar vozila. Uprkos udaru, avion je bezbjedno sletio, piše BBC.

U letjelici se nalazio 231 putnik i član posade, a niko od njih nije povrijeđen. Vozač kombija zadobio je lakše povrede.

Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) pokrenuo je istragu i zatražio od kompanije United Airlines dostavljanje snimača glasa iz pilotske kabine i snimača podataka o letu. Istovremeno se procjenjuje šteta na avionu.

Prema prvim informacijama, ovakvi prizori aviona koji slijeću i uzlijeću u blizini prometnih saobraćajnica na području Njuarka nisu rijetkost, pa se kao mogući uzrok spominje i greška u pilotiranju.

