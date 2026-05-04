Bagei odgovorio na pitanje zašto Iran ne popušta SAD-u kao supersili: Kratkom rečenicom pokazao stav Teherana

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagei odgovorio je na pitanje o odnosu Teherana prema Sjedinjenim Američkim Državama i njihovom statusu supersile, naglasivši stav iranskih vlasti u aktuelnim geopolitičkim tenzijama.

Na konferenciji za novinare jedan od prisutnih je pitao: "Sjedinjene Američke Države su supersila; kojim sredstvima i podrškom im se možete suprotstaviti, zašto se ne povučete ili ne popustite?"

Bagei je kratko odgovorio: "Iran je također supersila, sljedeći."

Njegova izjava izazvala je veliku pažnju i protumačena je kao pokazatelj samopouzdanja iranske politike u periodu pojačanih tenzija na međunarodnoj sceni.

U širem kontekstu analiza se navodi da je iranski utjecaj na Hormuški moreuz, uključujući mogućnost njegovog zatvaranja, ojačao poziciju Teherana u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon eskalacije odnosa između Vašingtona i Tel Aviva prema Iranu.

Teheran smatra da bi eventualne mjere u Hormuškom moreuzu i posljedice po globalno tržište energenata mogle uticati na ublažavanje američkih zahtjeva, koje Iran ocjenjuje kao neprihvatljive u njihovom trenutnom obliku.