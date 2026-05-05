Iran negira da je pogođeno šest brzih brodova: Tvrde da su Amerikanci pucali na civilne brodove

SAD je objavio da su ciljali šest iranskih brzih brodova, a Iran je negirao te tvrdnje kazavši da nijedan brod IRCG nije pogođen.
Umjesto toga, prema lokalnim istragama, kažu da su američke snage otvorile vatru na dva mala civilna broda koji su prevozili robu iz Khasaba u Omanu prema Iranu.
- Napad je doveo do mučeničke smrti pet civila na brodu, a SAD moraju biti odgovorne. Ishitrena i nepromišljena akcija odražava pojačani strah i anksioznost među američkim snagama zbog operacija brzih čamaca IRGC-a - navode iranski mediji.
- Iran je uputio nekoliko udaraca nepovezanim nacijama u vezi s kretanjem brodova, PROJEKTOM SLOBODA, uključujući i južnokorejski teretni brod... Oborili smo sedam malih brodova ili, kako ih oni vole nazivati, 'brzih' brodova. To je sve što im je preostalo - poručio je američki predsjednik Donald Trump.
CENTCOM se također oglasio te su naveli da nadgledaju brodove i aktivno sprovode blokadu.
- Mornarički oficir na brodu USS Tripoli (LHA 7) nadgleda letačke operacije iz kontrolnog tornja dok amfibijski jurišni brod plovi Arapskim morem. Američki ratni brodovi i avioni raspoređeni na Bliskom istoku provode pomorsku blokadu Irana, istovremeno izvršavajući Projekt Sloboda kako bi podržali slobodan protok trgovine kroz Hormuški moreuz - navodi CENTCOM, Američka centralna komanda.
Lovački avioni F-16 američkog ratnog zrakoplovstva su među više od 100 kopnenih i pomorskih aviona koji podržavaju Projekt Sloboda.
- Tokom odbrambene operacije, ove napredne borbene platforme pomažu u zaštiti američkih snaga i odbrani komercijalnog brodarstva - dodaju iz CENTCOM-a.