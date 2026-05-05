Sprovedena nova anketa među Amerikancima: Evo šta misle o mentalnom zdravlju Trampa

Sprovedena je nova anketa među američkom javnošću, a otkrila je dubok u vezi sa sposobnošću američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) da vodi državu, pri čemu ga je većina proglasi mentalno i fizički nesposobnim za predsjedništvo, dok posljedice rata Washingtona protiv Irana nastavljaju da pogađaju američku ekonomiju.

Nedostaje oštrina

Anketa Washington Posta, ABC Newsa i Ipsosa, objavljena u ponedjeljak, pokazala je da 59 posto ispitanika vjeruje da Trampu nedostaje mentalna oštrina potrebna za efikasno obavljanje funkcije vrhovnog komandanta, u poređenju sa samo 40 posto onih koji su rekli da je osposobljen za tu ulogu.

Što se tiče fizičkog zdravlja, 55 posto je reklo da predsjednik nije u dovoljno dobrom stanju da vodi državu, dok se 44 posto nije složilo. Više od polovine ispitanika, 54 posto, reklo je da ne smatraju Trampa snažnim vođom, a upečatljivih 67 posto vjeruje da ne razmatra pažljivo važne odluke, što ukazuje na nepravilno i impulsivno donošenje politika koje je definiralo njegov pristup ratu u Iranu.

Druge nedavne ankete pokazuju da Trampove ocjene neodobravanja rastu na nove maksimume, uglavnom potaknute krizom pristupačnosti koju je izazvao rat protiv Irana koji su pokrenule SAD i sveobuhvatne tarife. Američka pomorska blokada Hormuškog moreuza, vitalne prometne tačke kroz koju se prevozi petina globalnih pošiljki nafte, zaustavila je komercijalni saobraćaj, uzrokujući nagli porast cijena energije širom Sjedinjenih Država i šire.

Pogoršanje cijena

Uprkos optimističnim tvrdnjama zvaničnika Trampove administracije, obični Amerikanci su pesimistični. Anketa je pokazala da 50 posto očekuje pogoršanje cijena benzina tokom sljedeće godine, dok samo 21 posto očekuje poboljšanje.

Ministar saobraćaja Šon Dafi (Sean Duffy) nedavno je u emisiji "This Week" na ABC-u tvrdio da će cijene pasti "odmah" kada se moreuz ponovo otvori, ali takve izjave zvuče prazno dok blokada i dalje traje.

Tramp se prošlog mjeseca pohvalio da će cijene pasti "ogromno" prije međuizbora, ali njegove haotične odluke samo su produžile patnju američkog naroda.

Anketa Washington Posta, ABC Newsa i Ipsosa provedena je online od 24. do 28. aprila među 2.560 odraslih osoba u SAD, s marginom greške od ±2,2 procentna poena.