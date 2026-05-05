IAEA tvrdi da je dron oštetio opremu u najvećoj nuklearnoj elektrani u Evropi

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) jučer je izjavila da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporižje na jugoistoku Ukrajine oštećena dronom.

Elektranu Zaporižje, najveću u Evropi sa šest reaktora, zauzele su ruske snage u prvim sedmicama ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Svaka strana od tada redovno optužuje drugu za vojno djelovanje koje bi moglo ugroziti sigurnost u elektrani, koja se nalazi u blizini prve crte ratišta.

Objavom na X-u, IAEA je izjavila da je tim njenih stručnjaka posjetio Laboratorij za vanjsku kontrolu zračenja (ERCL) elektrane, dan nakon što je ruska uprava elektrane izjavila da ju je pogodio dron.

- Tim je primijetio oštećenje dijela laboratorijske opreme za meteorološko praćenje koja više nije operativna - navodi se u izjavi IAEA-e, UN-ovog tijela za nuklearnu energiju.

U izjavi se navodi da je generalni direktor IAEA-e Rafael Grosi (Grossi) uputio novi apel "za maksimalnu vojnu suzdržanost u blizini svih nuklearnih postrojenja kako bi se izbjegli sigurnosni rizici".