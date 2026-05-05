ZAPORIŽJE U UKRAJINI

IAEA tvrdi da je dron oštetio opremu u najvećoj nuklearnoj elektrani u Evropi

Tim je primijetio oštećenje dijela laboratorijske opreme za meteorološko praćenje koja više nije operativna, navodi se u izjavi

Nuklearna elektrana u Zaporižju.

Dž. R.

prije 4 dana

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) jučer je izjavila da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporižje na jugoistoku Ukrajine oštećena dronom.

Elektranu Zaporižje, najveću u Evropi sa šest reaktora, zauzele su ruske snage u prvim sedmicama ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Svaka strana od tada redovno optužuje drugu za vojno djelovanje koje bi moglo ugroziti sigurnost u elektrani, koja se nalazi u blizini prve crte ratišta.

Objavom na X-u, IAEA je izjavila da je tim njenih stručnjaka posjetio Laboratorij za vanjsku kontrolu zračenja (ERCL) elektrane, dan nakon što je ruska uprava elektrane izjavila da ju je pogodio dron.

- Tim je primijetio oštećenje dijela laboratorijske opreme za meteorološko praćenje koja više nije operativna - navodi se u izjavi IAEA-e, UN-ovog tijela za nuklearnu energiju.

U izjavi se navodi da je generalni direktor IAEA-e Rafael Grosi (Grossi) uputio novi apel "za maksimalnu vojnu suzdržanost u blizini svih nuklearnih postrojenja kako bi se izbjegli sigurnosni rizici".

Elektrana, koja sada ne proizvodi električnu energiju, nekoliko je puta pogođena dronovima od početka sukoba.

Jedan od vanjskih dalekovoda elektrane, potreban za hlađenje nuklearnog goriva, u kvaru je od kraja marta, a IAEA je prošle sedmice izjavila da pokušava dogovoriti lokalno primirje kako bi se izvršili popravci.

Grosi je nekoliko puta posjetio nuklearnu elektranu u Zaporižju otkako je došla pod rusku kontrolu, a IAEA je trajno postavila promatrače u Zaporižje i tri druge funkcionalne ukrajinske nuklearne elektrane.

# NUKLEARNA ELEKTRANA
# UKRAJINA
# ZAPORIŽJE
