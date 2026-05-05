Upozorenje iz Londona: "Operacija u Hormuškom moreuzu je vrlo rizična i vodi eskalaciji"

Američka vojna operacija pratnje brodova kroz Hormuški moreuz, koji je Iran zatvorio, vrlo je rizična i nosi opasnost od eskalacije, ocjenjuju stručnjaci. Operaciju "Projekt Sloboda" pokrenuo je Donald Tramp (Trump) kako bi se oslobodili brodovi zarobljeni u moreuzu, a brodarska kompanija Maersk već je potvrdila da je jedan njezin brod uspješno prošao uz američku vojnu zaštitu.

Novi pregovori

Nitija Lab (Nitya Labh), suradnica Programa za međunarodnu sigurnost na londonskom Chatham Houseu, opisala je operaciju kao "iznimno rizičnu".

- Smatram da ovo što se događa vodi eskalaciji i ukazuje na to da SAD nije voljan pregovarati o uvjetima ponovnog otvaranja moreuza. SAD je prihvatio da se pomorski promet može nastaviti jedino uz prijetnju silom, unatoč opasnosti od iranskog napada - izjavila je Lab za Sky News.

Lab je također naglasila da, čak i ako "Projekt Sloboda" uspije izvući neke brodove, "to će u najboljem slučaju biti privremeno olakšanje" te da će za trajno otvaranje ovog ključnog plovnog puta biti potrebni dugotrajniji napori.

Očigledan rizik

Rizik od eskalacije bio je očigledan od samog početka, budući da je plan predsjednika Trampa proveden bez suglasnosti Irana. Donald Tramp je na društvenim mrežama objavio da će se "s ometanjem, nažalost, morati obračunati silom".

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) odmah je odgovorila, poručivši da će "sve strane oružane snage, posebno agresivna američka vojska, koje namjeravaju prići ili ući u Hormuški moreuz biti meta".

Nedugo zatim, iranske novinske agencije objavile su da je iranska vojska pogodila američki razarač. Tu je informaciju kasnije sama Revolucionarna garda ublažila, navodeći da je riječ o "hicima upozorenja".

Naznake posljedica

Američka centralna komanda (CENTCOM) odlučno je demantiralo da je ijedan njihov brod pogođen. Umjesto toga, saopćili su da su dva broda sigurno prošla Hormuškim moreuzom te da američki razarači sada "djeluju u Zaljevu".

Tokom sljedećih nekoliko sati pojavili su se i izvještaji o pogođenim trgovačkim brodovima, kao i o dronovima koji su navodno gađali Ujedinjene Arapske Emirate, ključnog američkog saveznika u regiji.

Iako je prerano govoriti o povratku otvorenom sukobu, plan poput "Projekta Sloboda" od početka je nosio značajne rizike eskalacije. Događaji u Hormuškom moreuzu možda su prve naznake tih posljedica.