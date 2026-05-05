NIJE DIO PLANA

Iranski vojni izvori tvrde da napadi na UAE nisu došli iz Irana

U emiratu Fujairah dron je pogodio naftno postrojenje, što je izazvalo požar

Pogođena rafinerija u Emiratima. Platforma X

Dž. R.

prije 4 dana

Prema informacijama koje dolaze iz izvora povezanih s državnim medijima, a pripisuju se visokim iranskim vojnim dužnosnicima, Iran jasno poručuje da nije imao plan napasti Ujedinjene Arapske Emirate.

Vojni izvori navode da ti napadi nisu bili usmjereni iz Irana niti su izvedeni s iranskog teritorija.

Podsjetimo, Ujedinjeni Arapski Emirati ranije su objavili da su iz Irana prema njihovoj teritoriji ispaljena četiri projektila. Ministarstvo odbrane UAE saopćilo je da su tri krstareća projektila presretnuta, dok je četvrti pao u more. Snažne detonacije koje su uznemirile građane kasnije su objašnjene kao djelovanje sistema protivzračne odbrane.

Manje od sat vremena nakon tog napada, Ministarstvo odbrane je saopćilo da je u toku odbrana od novog udara, ovaj put kombinacijom projektila i dronova. U emiratu Fujairah dron je pogodio naftno postrojenje, što je izazvalo požar, dok su istovremeno pristizali izvještaji o zapaljenim brodovima kod obale Dubaija i drugih dijelova UAE.

# NAPAD
# IRAN
# UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
