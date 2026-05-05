Trampov plan za moreuz doživio neuspjeh: Kompanije zabrinute za svoje brodove

Nakon više incidenata u Hormuškom moreuzu, plan Bijele kuće da pruži dodatnu sigurnost brodovima nazvan "Projekt sloboda", dao je kontraefekte.

Iranski napad na Ujedinjene Arapske Emirate, kao i na brod pod zastavom Južne Koreje, je dodatno zabrinuo kompanije čiji se brodovi nalaze u Perzijskom zaljevu.

Izbjegavanje prolaska

Dok je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) obećao siguran prolazak, iranski napadi koji su se desili jučer razbili su iluziju da će američki lider pružiti neku vrstu dodatne zaštite brodovima koji žele proći kroz Hormuški moreuz.

- Moreuz je i dalje izuzetno opasan i očekujem da će većina brodova nastaviti izbjegavati prolazak dok obje strane ne ponude nešto konkretnije - rekao je Tim Haksli (Huxley), predsjednik kompanije Mandarin Shipping, za CNN.

Čak i ako se postigne sporazum, moglo bi proći vrijeme dok se političke izjave i vojne inicijative ne pretvore u sigurne i funkcionalne operativne uslove za brodove i posade u prenapučenim i spornim vodama, stava je Angad Banga, izvršni direktor The Caravel Group, koja nadgleda drugu najveću kompaniju za upravljanje brodovima na svijetu.

- U međuvremenu, desetine hiljada civilnih pomoraca i dalje rade pod rizicima koje nisu izabrali, a globalna trgovina ovisi o njima. Njihova sigurnost i dobrobit moraju ostati prioritet u svakoj fazi odgovora - dodao je Banga.

Nakon ovih napada nije došlo ni do porasta pomorskog saobraćaja. SAD su navele da su dva američka trgovačka broda prošla kroz moreuz, što je Iran negirao. SAD su također saopćile da su uništile najmanje šest manjih iranskih plovila, što je Iran također demantirao.

Nema preciznih informacija

Američki plan ostavio je rukovodioce u pomorskoj industriji zbunjenima, jer su Tramp i američka Centralna komanda pružili vrlo malo detalja, dok Iran tvrdi da komercijalni brodovi i tankeri moraju koordinirati s njegovim oružanim snagama.

- Nema preciznih informacija o tome koje su zemlje zatražile ovu humanitarnu misiju, niti kako bi ona mogla biti koordinirana s Iranom, ako je to i moguće - rekao je Simon Kaye, globalni direktor za reosiguranje u NorthStandard, koji pruža osiguranje od odgovornosti za veliki dio svjetske trgovačke flote.

Ove okolnosti su tako razbile plan da se na ovaj način deblokira Hormuški moreuz, te će cijene energenata i dalje ostati na visokom nivou, što je poseban problem za Trampa u SAD, gdje se na jesen održavaju izbori.

Cijena goriva u Americi je već izrazito visoka, što je naljutilo mnoge osobe koje su glasale za Trampa, nadajući se da će on uspjeti da ih smanji.