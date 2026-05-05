Obama: Netanjahu je i mene nagovarao na rat s Iranom, odbio sam, sad je dobio šta je želio

Bivši američki predsjednik Barak Obama (Barack) upozorio je da Sjedinjene Države riskiraju nanošenje katastrofalne globalne štete ako se njihovi čelnici odreknu temeljnih ljudskih vrijednosti. Obama se time neizravno osvrnuo na prijetnje predsjednika Donalda Trampa (Trump) Iranu, a izjave je dao u intervjuu objavljenom u ponedjeljak za časopis New Yorker.

Isplativost rata

U članku naslovljenom "Barak Obama razmatra svoju ulogu u Trampovoj eri" bivši predsjednik je naglasio: "Vjerujem da američko vodstvo, koje utjelovljuje predsjednik, mora odražavati temeljno poštovanje prema ljudskom dostojanstvu i pristojnosti, kako unutar naših granica, tako i izvan njih".

Obama je doveo u pitanje isplativost rata s Iranom te podsjetio kako ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu), jednako kao i Trampa, snažno nagovarao na vojni sukob, što je on odbio.

- Vjerujem da je moja procjena bila tačna. Netanjahu je dobio šta je želio. No, je li to u konačnici najbolje za izraelski narod, to je vrlo upitno. Dvojim i je li to dobro za Sjedinjene Države. Mislim da su moja neslaganja s gospodinom Netanjahuom dobro dokumentirana - kazao je Obama.

Temeljne vrijednosti

Osvrćući se na Trampovu prijetnju Iranu - "cijela civilizacija će umrijeti večeras, nikada se više neće vratiti" - Obama je, ne spominjući ga izravno, poručio da je takav rječnik u suprotnosti s onim što bi američko vodstvo trebalo predstavljati.

- Ako ne zastupamo te temeljne vrijednosti - da postoje nevini ljudi u zemljama s groznim vladama i da nam je stalo do tih ljudi, da možemo pogriješiti ako se ne pazimo oholosti i isključivo vlastitog interesa... Ako se toga ne držimo, svijet bi mogao krenuti u jako lošem smjeru - rekao je.

Obama je također ukazao na veliku štetu koju je Tramp nanio odnosima SAD sa saveznicima te upozorio da će obnova tih veza biti golem izazov.

- Mislim da će popravak štete nanesene međunarodnom poretku biti još teži od nekih popravaka na domaćem planu - kazao je, opisavši sistem međunarodne saradnje uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata kao "jedan od najsvjetlijih trenutaka Amerike".