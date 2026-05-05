PREDSJEDNIK SAD

Donald Tramp: Iran neće dobiti nuklearno oružje, cijene goriva će pasti

Poručio da SAD pojačava vojno prisustvo u Zaljevu

I. Š.

prije 4 dana

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) poručio je da Sjedinjene Američke Države neće dozvoliti Iranu razvoj nuklearnog oružja.

Govoreći u Bijeloj kući, istakao je da je to ključni sigurnosni prioritet, naglašavajući da Iran ne smije imati takvu vrstu naoružanja.

Njegove izjave dolaze nakon što su američki ratni brodovi raspoređeni u Zaljevu, nakon prolaska kroz Hormuški moreuz u okviru vojne operacije usmjerene na zaštitu pomorskog saobraćaja.

Tramp je također naveo da očekuje da će cijene goriva uskoro pasti, posebno nakon smirivanja sukoba s Iranom.

Ranije je izjavio i da je američka vojska uništila više iranskih manjih plovila.

