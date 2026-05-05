IRANSKI PREGOVARAČ

Galibaf upozorio: "Amerikancima je nepodnošljivo, a mi još nismo ni počeli"

Nova pravila za moreuz se upravo oblikuju, dodao je

Mohamad Bager Galibaf. Britannica

Dž. R.

prije 4 dana

Iran je ponovno optužio Sjedinjene Države za kršenje sporazuma o primirju zbog njihovih vojnih operacija u Hormuškom moreuzu.

On je poručio da se „nova jednačina Hormuškog moreuza učvršćuje” te dodao da je sigurnosna situacija sve kompleksnija.

Optužio je SAD da su ugrozili sigurnost plovidbe i tranzica energije i dodao da će njihovo djelovanje vremenom oslabiti, jer je, kako kaže, "nastavak postojećeg stanja za Ameriku nepodnošljiv".

Istakao je da Iran još nije ni započeo svoje poteze.

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči je opisao situaciju u Hormuzu na način da "ne postoji vojno rješenje za trenutku političku krizu".

- Projekt Sloboda je projekt zastoja - istakao je Aragči.

# IRAN
# SAD
# MOHAMMAD BAGHAR-GHALIBAF
