Iran među najdužim blokadama interneta u historiji

Iran je ušao u 67. dan potpune blokade interneta, što ga svrstava među najduže zabilježene nacionalne blokade mreže u historiji, objavio je NetBlocks, skupina koja prati dostupnost interneta.

NetBlocks je na društvenim mrežama objavio da je blokada prešla 1.584 sata trajanja te da digitalna cenzura onemogućuje javnost da sazna pojedinosti o sve većem broju izvršenih smrtnih kazni, lišavajući žrtve vidljivosti i ikakve mogućnosti da budu čuvene, navodi se u objavi NetBlocksa.

Dok je većina stanovništva potpuno odsječena od globalnog interneta, visoki dužnosnici iranske vlade imaju pristup takozvanim bijelim SIM karticama koje im omogućuju neometano korištenje mreže, prema istom izvoru.

Pod pritiskom zbog ekonomskih posljedica koje blokada uzrokuje, vlada je pristala na manje ograničen pristup internetu za uski krug zanimanja, poduzeća i medija bliskih režimu, navodi NetBlocks.

Iranske vlasti već su ranije primijenile istu mjeru – u januaru je tokom protesta širom zemlje također privremeno ugašen internet, što je, prema NetBlocksu, pomoglo prikriti nasilje koje su snage sigurnosti provodile nad stanovništvom.