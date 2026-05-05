Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

67 DANA

Iran među najdužim blokadama interneta u historiji

Digitalna cenzura onemogućuje javnost da sazna pojedinosti

Najduža blokada interneta. IRA

Dž. R.

prije 4 dana

Iran je ušao u 67. dan potpune blokade interneta, što ga svrstava među najduže zabilježene nacionalne blokade mreže u historiji, objavio je NetBlocks, skupina koja prati dostupnost interneta.

NetBlocks je na društvenim mrežama objavio da je blokada prešla 1.584 sata trajanja te da digitalna cenzura onemogućuje javnost da sazna pojedinosti o sve većem broju izvršenih smrtnih kazni, lišavajući žrtve vidljivosti i ikakve mogućnosti da budu čuvene, navodi se u objavi NetBlocksa.

Dok je većina stanovništva potpuno odsječena od globalnog interneta, visoki dužnosnici iranske vlade imaju pristup takozvanim bijelim SIM karticama koje im omogućuju neometano korištenje mreže, prema istom izvoru.

Pod pritiskom zbog ekonomskih posljedica koje blokada uzrokuje, vlada je pristala na manje ograničen pristup internetu za uski krug zanimanja, poduzeća i medija bliskih režimu, navodi NetBlocks.

Iranske vlasti već su ranije primijenile istu mjeru – u januaru je tokom protesta širom zemlje također privremeno ugašen internet, što je, prema NetBlocksu, pomoglo prikriti nasilje koje su snage sigurnosti provodile nad stanovništvom.

# BLOKADA
# IRAN
# INTERNET
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.