Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AKCIJE ŠIROM ZEMLJE

Masovne deportacije iz Emirata: Hiljade radnika vraćene u Pakistan, nisu mogli dići ni novac

Radnici su bili hapšeni, oduzimani su im mobilni telefoni, nakon čega su premještani kroz više pritvorskih centara

Emirati deportovali 15.000 pakistanskih radnika. Screenshot

Z. V.

prije 4 dana

Vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) pritvorile su i potom deportovale oko 15.000 radnika iz Pakistana, navodi izvještaj magazina New Lines Magazine.

Prema izvještaju, operacije deportacije su se odvijale po ustaljenom obrascu. Radnici su bili hapšeni, oduzimani su im mobilni telefoni, nakon čega su premještani kroz više pritvorskih centara.

Na kraju su vraćani u Pakistan specijalnim letovima iz UAE.

Također se navodi da mnogim radnicima nije omogućeno da podignu novac iz svojih bankovnih računa prije deportacije.

Mnogi od njih su godinama, pa i decenijama, radili u Emiratima i slali zaradu svojim porodicama u Pakistanu.

# UAE
# RADNICI
# PAKISTAN
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.