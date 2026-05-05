Masovne deportacije iz Emirata: Hiljade radnika vraćene u Pakistan, nisu mogli dići ni novac

Vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) pritvorile su i potom deportovale oko 15.000 radnika iz Pakistana, navodi izvještaj magazina New Lines Magazine.

Prema izvještaju, operacije deportacije su se odvijale po ustaljenom obrascu. Radnici su bili hapšeni, oduzimani su im mobilni telefoni, nakon čega su premještani kroz više pritvorskih centara.

Na kraju su vraćani u Pakistan specijalnim letovima iz UAE.

Također se navodi da mnogim radnicima nije omogućeno da podignu novac iz svojih bankovnih računa prije deportacije.

Mnogi od njih su godinama, pa i decenijama, radili u Emiratima i slali zaradu svojim porodicama u Pakistanu.