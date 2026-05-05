Pala vlada u Rumuniji: Izglasano nepovjerenje premijeru Boložanu

Parlament Rumunije izglasao je danas nepovjerenje vladi premijera Ilije Boložana (Ilie Bolojana). Za smjenu vlade glasao je 281 parlamentarac.

Glasanje je dočekano uz aplauz prisutnih poslanika, a rumunski mediji javljaju da je Bolojan odmah nakon toga napustio zgradu parlamenta.

Boložan je vodio manjinsku vladu od kraja aprila kada su ljevičarski Socijaldemokrati, najveća stranka u parlamentu, pozvali na njegovu ostavku, a zatim izašli iz koalicije četiri proevropske stranke i udružili se s krajnje desnom opozicijom kako bi podnijeli zahtjev za glasanje o nepovjerenju.

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja potpisala su 254 zastupnika tako da se i prije glasanja očekivalo da će biti izglasano nepovjerenje.

Socijaldemokrate su se više puta sukobljavale s Boložanom, jer su njegove mjere štednje pogodile njihove glasače i mreže političkog utjecaja, dok im je podrška u javnosti opala u korist krajnje desnice.

- Može li iko da kaže kako će Rumunija funkcionisati od sutra, imate li plan? Rumuni će razumjeti da se može upravljati drugačije s poštovanjem prema javnom novcu i to više ne možete da poništite - rekao je Boložan u obraćanju prije glasanja.