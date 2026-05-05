Fon der Lajen poručila: EU spremna na odgovor zbog Trumpovih carina: Dogovor je dogovor

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) poručila je da je Evropska unija spremna reagovati u slučaju da Donald Tramp (Trump) jednostrano poveća carine na automobile proizvedene u EU.

Fon der Lajen je reagovala na Trampovu najnoviju prijetnju, ističući da postoje ograničenja koja sprječavaju SAD da samostalno uvode dodatne namete mimo dogovora. Podsjetila je da je američki predsjednik nedavno najavio mogućnost povećanja carina s 15 na 25 posto, što je izazvalo zabrinutost među evropskim partnerima.

- Dogovor je dogovor. On podrazumijeva prosperitet, zajednička pravila i međusobno povjerenje - izjavila je tokom boravka u Armenija, dodajući da EU želi saradnju, ali je spremna i na sve scenarije, uključujući moguće protumjere.

Navela je i da je EU u završnoj fazi provođenja trgovinskog sporazuma sa SAD-om, koji bi trebao ukinuti carine na niz američkih proizvoda. Međutim, zakonodavni proces u Evropski parlament još traje, dijelom i zbog ranijih političkih nesuglasica.

Prema ranijem dogovoru između Brisela i Vašingtona (Washingtona), SAD su trebale smanjiti carine na evropske automobile već u fazi implementacije zakona, uz maksimalnu stopu od 15 posto na robu iz EU.

- I dalje očekujemo poštivanje tog limita - poručila je Fon der Lajen, naglašavajući važnost uvažavanja demokratskih procedura.

Predsjednik Antonio Kosta (António Costa) istakao je da sve članice EU stoje iza Evropske komisije u ovom pitanju.

U međuvremenu, Brisel traži dodatna pojašnjenja od Vašingtona, dok istovremeno priprema moguće odgovore. Evropski komesar za trgovinu Maroš Šefčovič trebao bi se sastati s američkim trgovinskim predstavnikom Džejmisonom Li Grirom (Jamiesonom Leejem Greerom) na marginama sastanka G7 u Pariz kako bi razgovarali o spornim pitanjima.

Trampova prijetnja povezuje se i s izjavama njemačkog kancelara Fridriha Merca (Friedricha Merza) o odnosima SAD-a i Irana, iako je Merza odbacio bilo kakvu vezu između svojih komentara i najavljenih carina. Njemačka, kao vodeći proizvođač automobila u Evropi, posebno bi bila pogođena eventualnim povećanjem nameta.