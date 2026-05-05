Tramp tvrdi da bi rat s Iranom mogao potrajati još tri sedmice

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u ponedjeljak da bi rat s Iranom mogao potrajati još dvije ili tri sedmice, javlja Anadolu.

- Vrijeme nam nije od ključne važnosti - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu s radijskim voditeljem Hju Hjuit (Hughom Hewittom), također odbijajući reći da li je primirje s Iranom završeno nakon što su prijavljeni iranski napadi na Ujedinjene Arapske Emirate.

Na pitanje da li neprijateljstva u ponedjeljak signaliziraju obnovljeni sukob, Tramp je rekao: "Na ovaj ili onaj način, mi pobjeđujemo."

- Ili ćemo sklopiti pravi dogovor ili ćemo vrlo lako pobijediti. Sa vojne tačke gledišta, to smo već pobijedili. Znate, čuli ste me kako to kažem milion puta, a i drugi ljudi to govore: Imali su 159 brodova, Hugh. Sada nemaju nijedan. Svi su na dnu mora - rekao je.

Dodao je da je SAD u ponedjeljak "uništio" osam malih, brzih plovila naoružanih mitraljezima.

- Vidjet ćemo šta će se desiti - dodaje Tramp.

Tramp je rekao i da SAD ima "kontrolu" nad Hormuškim moreuzom, istovremeno upozoravajući na potencijalne rizike za pomorski saobraćaj.

- Jedna stvar koju ne možete zaustaviti je da će neko htjeti baciti malu minu, a vi slučajno posjedujete brod vrijedan milijardu dolara - rekao je.

Također je rekao da iranski narod "nabavlja oružje" za borbu protiv vlade u Teheranu, dodajući da "čim dobiju oružje, borit će se kao i bilo ko drugi".

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, kao i poremećaje u Hormuškom moreuzu.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum, te je primirje kasnije produženo.