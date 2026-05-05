SAD tvrdi da primirje s Iranom i dalje traje uprkos tenzijama u Hormuškom moreuzu

Američki ministar odbrane Pit Hegset kazao je danas da primirje između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana i dalje ostaje na snazi, uprkos rastućim tenzijama u Hormuškom moreuzu.

- Primirje nije završeno. Rekli smo da ćemo se braniti i to snažno, i to smo i učinili. Iran to zna, a predsjednik na kraju može odlučiti hoće li nešto prerasti u kršenje primirja - kazao je Hegset novinarima.

Naveo je da je misija u Hormuzu, pokrenuta ove sedmice pod nazivom "Projekat sloboda" odvojena od šire američke vojne operacije protiv Irana, poznate kao "Epski bijes", te da je ne treba posmatrati kao dio te kampanje.

- "Projekat sloboda" je odbrambene prirode, ograničenog obima i privremenog trajanja, s jednom misijom - zaštita civilne komercijalne plovidbe od iranske agresije. Američke snage neće morati ulaziti u iranske vode ili zračni prostor. Nije potrebno. Ne tražimo sukob - istakao je Hegseth

Dodao je da bi predsjednik Donald Tramp radije da se inicijativa odvija mirno, ali da su SAD premne da u svakom trenutku brane svoje osoblje, brodove, avione i misiju.

Američki trgovački brodovi pod zastavom SAD već su prošli kroz Hormuški moreuz, što pokazuje da je prolaz siguran, rekao je Hegset. Stotine dodatnih brodova iz različitih zemalja trenutno čekaju prolazak kroz ovaj uski plovni put između Irana i Omana.

Primirje u ovom sukobu traje skoro mjesec dana, nakon što ga je Tramp nedavno jednostrano produžio na neodređeno vrijeme. Međutim, tenzije su jučer naglo porasle, nakon što je Tramp najavio pokretanje operacije "Projekat sloboda", što je dodatno ugrozilo krhko primirje.

Po američkoj Centralnoj komandi, razarači mornarice jučer su ušli u Zaljev kroz moreuz u okviru operacije, a dva trgovačka broda pod američkom zastavom uspjela su napustiti područje. Američka vojska je saopćila da je uništila najmanje šest malih brodova koji pripadaju Iranu. Iranska Revolucionarna garda navela je da je ispalila nekoliko projektila prema američkim ratnim brodovima kao upozorenje. Tramp je kasnije upozorio da će Iran biti "izbrisan s lica Zemlje" ako napadne američke brodove, prenosi DPA.