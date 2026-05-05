Suprugu zadavio pa tijelo samljeo u blenderu, na sudu tvrdi da je bio "idealan muž"

Na početku suđenja, advokat je, muškarca optuženog da je zadavio svoju suprugu, finalisticu izbora za Miss Švicarske, a zatim njene ostatke samljeo u blenderu, opisao kao „idealnog supruga“.

Mark Rieben (Marc, 43) optužen je za ubistvo 38-godišnje Kristine Joksimović, a proces se vodi uz stroge mjere sigurnosti zbog izuzetno potresnih detalja zločina, piše Daily Mail.

Tijelo Joksimović, u unakaženom stanju, pronađeno je 13. februara 2024. godine u njihovoj kući u Binningenu, u blizini Basela. Prema riječima komšija, u istom domu živjela su i njihova dva mala djeteta.

Odbrana tvrdi: "Bila je to nesreća"

Obraćajući se sudu na početku suđenja, Rieben je kazao da je volio Kristinu te da je njena smrt bila „nesreća“, iako je priznao da ju je držao za vrat. U sudnicu je stigao u tamnom odijelu i bijeloj košulji, u pratnji advokata.

Njegov pravni zastupnik iznenadio je prisutne tvrdnjom da je riječ o „idealnom suprugu“, dok je Rieben pokušavao ostaviti utisak brižnog muža i oca. Istakao je da bi „usred noći ustajao oko djece“ kako bi se Kristina mogla odmoriti, dodajući da je „samo pokušavao pomoći i brinuti se o svojoj supruzi“.

- Svojoj porodici sam nanio neizmjernu patnju. Zašto? Zašto sam pogriješio? Zašto to nisam mogao spriječiti? Zašto nisam mogao spriječiti da umre od moje ruke? Volio sam svoju suprugu svim srcem i vjerovao sam u našu zajedničku budućnost - rekao je suznih očiju.

- To me proganja dan i noć. Ono što sam učinio apsolutno je neoprostivo i preuzimam punu odgovornost. Duboko žalim i izvinjavam se."

Narcisoidnost i preciznost

Sudski vještak, profesor Frank Urbaniok, izjavio je da su kod optuženog utvrđene narcisoidne osobine i opsesivno-kompulzivni poremećaj.

Naglasio je da je djelovao s „gotovo pedantnom preciznošću“, podsjetivši da je nakon ubistva otišao na večeru sa svoje dvoje male djece, ponašajući se kao da se ništa nije dogodilo.

- Kao sudski vještak radim 33 godine i nadzirao sam 5000 slučajeva. Vidio sam mnogo ljudi koji su počinili ubistva intimnih partnera, ali nikada ranije nisam vidio nešto ovakvo - rekao je Urbaniok.

Prema njegovim riječima, postoji značajan rizik da bi Rieben mogao ponoviti krivično djelo.

- Optuženi je intelektualac, vrlo strateški mislilac. Želi sve kontrolisati i insistira na poštovanju pravila. Žrtva je, s druge strane, bila emotivnija - dodao je vještak.

Novčana ponuda porodici

Rieben je naveo da je svojoj djeci i roditeljima Kristine isplatio oko 110.000 eura. "Bilo bi divno kada biste to mogli iskoristiti za nešto što će unijeti malo lakoće u vaše živote", rekao im je u sudnici.

Na pitanje zašto je novac ponudio tek sada, nakon dvije godine postupka, odgovorio je:

- Zato što je ovo prva prilika da vidim ožalošćene. Ova ponuda vrijedi bez obzira na odluku suda. Jednostavno želim pokazati svoju podršku. To je gest."

Govoreći o odnosu prije ubistva, Rieben je tvrdio da su, uprkos svađama, imali „strast“, te da su na bračno savjetovanje išli od 2018. godine, iako su u braku bili od 2017.

Detalji optužnice

Zločin se dogodio u februaru 2024. u Binningenu, imućnom mjestu blizu Basela. Prema optužnici, motiv za ubistvo bilo je Riebenovo odbijanje da pristane na razvod. Tužioci tvrde da je svoju suprugu zgrabio za vrat, gurnuo uza zid i ugušio "predmetom nalik vrpci", pritom je udarajući i šutirajući. Navode da je Kristina umrla "mučnom smrću" te da je Rieben djelovao "podmuklo, okrutno i hladnokrvno".

Nakon ubistva, njeno tijelo je navodno odnio u vešeraj u podrumu, gdje ga je raskomadao koristeći:

Ubodnu pilu

Vrtne makaze

Nož

Blender (u kojem je samljeo dijelove tijela)

Zbog jezivog načina na koji se riješio tijela, dodana je i optužba za oskvrnuće mrtvaca.

Suđenje je zbog jezivih detalja zatvoreno za javnost, a mediji postupak prate putem videolinka. Kristinin otac pronašao je dijelove tijela kćerke nakon što se zabrinuo jer nije došla po djecu. Rieben negira sve optužbe, a presuda se očekuje 13. maja.