Predstavljena prva interkontinentalna raketa, ima domet od 6.000 kilometara

Na sajmu SAHA 2026 u Istanbulu, Ministarstvo nacionalne odbrane Turske (Türkiye) predstavilo je prvu domaću interkontinentalnu balističku raketu nazvanu Yildirimhan.

Radi se o prvom projektilu ove vrste koji je javno prikazan u Turskoj, čime je napravljen značajan iskorak u razvoju domaće vojne industrije.

Sistem je razvijen u okviru istraživačko-razvojnog centra Ministarstva odbrane, a javnosti je prikazan na Međunarodnom sajmu odbrane i zrakoplovstva SAHA 2026, održanom u Istanbul Expo Centru.

Prema tehničkim podacima izloženim na sajmu, raketa Yildirimhan ima domet od 6.000 kilometara, može postići brzinu do 25 maha, pokreću je četiri raketna motora na tečno gorivo, dok kao pogonsko sredstvo koristi dušikov tetroksid.

U trenutku predstavljanja nisu objavljene dodatne operativne informacije o ovom sistemu.

SAHA 2026 organizuje SAHA Istanbul, najveći klaster namjenske, zrakoplovne i svemirske industrije u Turskoj i Evropi.