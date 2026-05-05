ESKALACIJA SUKOBA

Novi napad Irana na Emirate: Snimci s društvenih mreža prikazuju dramu na nebu

Procjenjuje se da je u napadu angažovano oko 20 dronova kamikaza

Novi napad Irana na UAE. Platforma X

B. S.

prije 4 dana

Ujedinjeni Arapski Emirati nalaze se pod novim talasom žestokih napada iz pravca Irana. 

Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da protivzračna odbrana aktivno odgovara na prijetnju, dok je građanima naređeno hitno povlačenje u sigurne, zatvorene prostore.

Ključni detalji napada

Iako se zvanična procjena još čeka, izvještaji s terena i društvenih mreža ukazuju na to da je ovaj napad znatno snažniji od prethodnog.

Navodi se ispaljivanje najmanje 8 balističkih raketa ka strateškim ciljevima.

Procjenjuje se da je u napadu angažovano oko 20 dronova kamikaza.

Širom zemlje odjekuju eksplozije, što potvrđuje intenzivan rad PVO sistema na presretanju ciljeva.

Kontekst i reakcija vlasti

Ovaj napad uslijedio je neposredno nakon što je Iran prekršio aprilsko primirje i pokrenuo inicijalni udar dan ranije.

Ako se trenutne brojke potvrde, ovo predstavlja jednu od najozbiljnijih eskalacija u regiji u posljednje vrijeme.

Vlasti su uputile apel javnosti da se striktno prate uputstva nadležnih službi, koriste isključivo zvanični izvori informacija, ne šire neprovjereni snimci kako bi se spriječilo širenje panike.

