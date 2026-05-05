Svijet na ivici velikog rata: Njemačka flota isplovila, Iran zaprijetio Evropi dok dronovi zasipaju američke brodove

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana traje već 67 dana, a situacija se dodatno zaoštrila pokretanjem američke operacije "Projekat sloboda". Glavni ciljevi ove operacije su deblokada Hormuškog moreuza i osiguravanje sigurnog prolaza za trgovačke brodove. Tokom dosadašnjih akcija, američke snage su uništile više iranskih čamaca te uspješno presrele niz raketa i bespilotnih letjelica.

Reakcije zvaničnika i vojni potezi Iranski zvaničnici upozoravaju da se kriza ne može riješiti vojnim putem, apelujući na SAD i UAE da izbjegnu uvlačenje u dugotrajan sukob. S druge strane, američki ministar odbrane, Pit Hegset (Pete Hegseth), poručuje da Teheran mora biti oprezan: - Operacija "Projekat sloboda" je odbrambene prirode, ograničenog obima i privremenog trajanja, s jednim ciljem, zaštitom nevinih komercijalnih brodova od iranske agresije. Američke snage neće morati ulaziti u iranske teritorijalne vode ili vazdušni prostor. Ne tražimo sukob.

Istovremeno, zabilježeni su sljedeći vojni i logistički pomaci: UAE: Ograničili su letove na specifične rute do 11. maja, nakon što su prethodno ukinuli mjere predostrožnosti. Njemačka: Stacionira dva broda u Sredozemnom moru radi lakšeg priključenja eventualnom međunarodnom raspoređivanju u moreuzu.

Iran: Pokrenut je novi talas napada na brodove i ciljeve u UAE, dok iranski desničari prijete evropskim vojnim bazama. Teheran je izdao i novu navigacijsku kartu za moreuz s pravilima za američku mornaricu i tankere. Trampova procjena sukoba Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) smatra da su SAD sa vojnog aspekta već ostvarile pobjedu, procijenivši da bi sukob mogao potrajati još dvije do tri sedmice. U intervjuu za CBS News izjavio je:

- Ili ćemo postići pravi dogovor ili ćemo vrlo lako pobijediti. Sa vojnog stanovišta, mi smo već pobijedili. Imali su 159 brodova, sada nemaju nijedan. Svi su na dnu mora. Tramp je također zaprijetio da će iranske snage biti "izbrisane s lica Zemlje" ako napadnu američke brodove. Nasuprot tome, komandant IRGC upozorava Vašington (Washington) na "teške posljedice" svake nove eskalacije.

Situacija na terenu i ekonomski uticaj Brod kompanije Maersk uspješno je prošao kroz moreuz uz američku pratnju, dok su dva američka razarača ušla u Perzijski zaljev nakon koordiniranog napada Irana.

Japan je primio prvu pošiljku ruske nafte (projekat "Sahalin-2") od početka rata, dok je u naftnoj industriji UAE izbio požar nakon napada iranskim dronom.

Vojska UAE je presrela tri iranske rakete.

