Američke specijalne snage ubile civile u Perzijskom zaljevu: Meta su navodno bili iranski militanti, kasnije otkrivena šokantna istina

Iz istih izvora tvrdi se da nijedno plovilo Iranske revolucionarne garde nije pogođeno, te da su američke snage zapravo napale brodove koji su prevozili civile.

Američke vojne snage pucale su na dva manja civilna teretna broda, iako su prvobitno tvrdile da su cilj bili iranski brzi čamci. Prema navodima agencije Tasnim, koja se poziva na vojne izvore, u napadu je poginulo pet civila koji su se nalazili na tim plovilima.

Tragične posljedice

Prema dostupnim informacijama, brodovi su plovili od Kasaba (Khasaba) u Omanu prema Iranu kada je na njih otvorena vatra. U napadu je stradalo pet putnika, a iranski zvaničnici poručuju da Sjedinjene Američke Države moraju snositi odgovornost za ovaj događaj.

Iako američka Centralna komanda često objavljuje snimke svojih operacija u cilju prikazivanja sigurnosnih aktivnosti u regiji, ovaj slučaj ponovo otvara pitanja o načinu izvođenja vojnih akcija i riziku za civile.

Rastuće tenzije i sporni potezi

Dodatne kontroverze izazvali su snimci koji kruže društvenim mrežama, a koji navodno prikazuju američke aktivnosti blokade iranske obale, što vlasti u Teheranu smatraju nezakonitim.

Video materijal, objavljen sredinom aprila, dodatno je pojačao napetosti u regionu.

Ovaj incident produbljuje već narušene odnose i stavlja fokus na preciznost američkih vojnih operacija, posebno nakon što su prvobitne tvrdnje o gađanju vojnih ciljeva dovedene u pitanje zbog stradanja civila.