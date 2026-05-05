NAPETOSTI NA VRHUNCU

Iran tvrdi da djeluje u samoodbrani, Emirati presreli rakete i dronove

Ne osjećamo neprijateljstvo ni prema jednoj zemlji u regiji, rekao je

Esmail Bagei. Platforma X

A. O.

prije 4 dana

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, Esmail Bagei (Baghaei), izjavio je da se svi napadi na zemlje u regiji izvode isključivo u okviru samoodbrane.

Dodao je kako pojedine države u regiji skrivaju američku vojnu imovinu, koja dodatno doprinosi američko-izraelskim napadima na Iran.

- Ne osjećamo neprijateljstvo ni prema jednoj zemlji u regiji. Jedini razlog zašto moramo ciljati njihove teritorije je jednostavno taj što se moramo braniti od aktivne agresije Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela. A sada je javna tajna da su SAD koristile svoje vojne baze, svoju vojnu imovinu, a također su koristile logističku podršku koju su pružile neke od ovih zemalja kako bi unaprijedile svoj čin agresije protiv Irana - rekao je.

Istakao je i da američko vojno prisustvo u regiji predstavlja teret te da donosi isključivo nesigurnost.

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopćilo je da je u ponedjeljak presretnuto više projektila lansiranih iz Irana, među kojima 12 balističkih i tri krstareće rakete, kao i četiri bespilotne letjelice.

Ranije je objavljeno da je napad dronom na naftnu luku izazvao požar u kojem su povrijeđena tri državljanina Indije. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata ove incidente su okarakterisale kao „opasnu eskalaciju i neprihvatljivo kršenje zakona“.

Prema navodima izvora koje prenosi CNN, izraelski sistem protuzračne odbrane "Iron Dome" (Željezna kupola) korišten je za presretanje iranskih projektila iznad teritorije Emirata.

