Iran tvrdi da djeluje u samoodbrani, Emirati presreli rakete i dronove

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, Esmail Bagei (Baghaei), izjavio je da se svi napadi na zemlje u regiji izvode isključivo u okviru samoodbrane.

Dodao je kako pojedine države u regiji skrivaju američku vojnu imovinu, koja dodatno doprinosi američko-izraelskim napadima na Iran.

- Ne osjećamo neprijateljstvo ni prema jednoj zemlji u regiji. Jedini razlog zašto moramo ciljati njihove teritorije je jednostavno taj što se moramo braniti od aktivne agresije Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela. A sada je javna tajna da su SAD koristile svoje vojne baze, svoju vojnu imovinu, a također su koristile logističku podršku koju su pružile neke od ovih zemalja kako bi unaprijedile svoj čin agresije protiv Irana - rekao je.

Istakao je i da američko vojno prisustvo u regiji predstavlja teret te da donosi isključivo nesigurnost.