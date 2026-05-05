IRAN UDARIO NA UAE I IZRAEL

Lego animacijom pojačavaju propagandni rat usred rasta tenzija u Zaljevu

Međutim, sve više kritika na ovaj savez dolazi i iz drugih zemalja regiona

Lego stil. Screenshot

A. O.

prije 4 dana

Iranska Revolucionarna garda objavila je novu animaciju u Lego stilu kojom oštro kritikuje sve bliže odnose Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i Izraela. Ovaj potez dolazi u trenutku pojačanih napetosti u strateški osjetljivom Hormuškom moreuzu.

Rast nezadovoljstva

Ujedinjeni Arapski Emirati postali su 2020. godine prva arapska država koja je nakon 26 godina normalizovala odnose s Izraelom, a od tada su, prema navodima, značajno unaprijedili i vojnu saradnju.

Međutim, sve više kritika na ovaj savez dolazi i iz drugih zemalja regiona. Analitičari navode da raste nezadovoljstvo i u Saudijskoj Arabiji, koja i dalje sa oprezom posmatra jačanje partnerstva između Abu Dabija i Izraela.

Prema ocjenama posmatrača, uzdržana reakcija Saudijske Arabije na određene poteze u Zaljevu ne znači odobravanje, već ukazuje na dublje podjele unutar regiona.

"Visoka cijena" strateških saveza

Nedavni napadi na finansijsku i energetsku infrastrukturu u Emiratima, kako se navodi, dodatno su pokazali ranjivost ključnih sistema u slučaju šireg sukoba. Stručnjaci za sigurnost upozoravaju da takvi incidenti predstavljaju signal koliko političko svrstavanje može imati posljedice na bezbjednost i ekonomiju.

U kontekstu rastućih vojnih tenzija, sve je izraženiji i propagandni sukob, u kojem se koriste i animirani sadržaji za političke poruke. 

Teheran na ovaj način, prema ocjenama analitičara, pokušava uticati na regionalne aktere i upozoriti na posljedice mijenjanja dosadašnjih savezništava na Bliskom istoku.

# IZRAEL
# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
