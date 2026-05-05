Tramp optužio papu Lava XIV za "podršku Iranu", pred Rubiovu posjetu bukti politička drama

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovo je iznio oštre optužbe na račun pape Lava XIV, svega nekoliko dana prije planirane posjete državnog sekretara Marka Rubija (Marco Rubio) Rimu i Vatikanu.

U razgovoru s konzervativnim komentatorom Hjuom Hjuitom (Hugh Hewitt), Tramp je tvrdio da prvi papa rođen u Sjedinjenim Američkim Državama (United States of America) navodno „pomaže Iranu“, te da svojim porukama o poštivanju migranata, kako kaže, doprinosi nesigurnosti u svijetu.

Tokom intervjua Tramp je izjavio:

- Papa bi radije pričao o tome kako je u redu da Iran ima nuklearno oružje. Ja ne mislim da je to baš dobro. Smatram da time dovodi u opasnost mnoge katolike, ali i mnoge druge ljude".

Međutim, kako prenosi agencija AP, papa Lav XIV nigdje nije izjavio da bi Iran trebao imati nuklearno oružje. Naprotiv, pozivao je na nastavak mirovnih pregovora, kritikovao ratne poteze prema Iranu i upozoravao na opasnost po civile, naglašavajući da govori isključivo iz vjerskog i moralnog ugla, a ne kao politički protivnik Trampa.

Diplomatska posjeta u sjeni tenzija

Sve se dešava u osjetljivom trenutku, uoči dolaska Marka Rubija, koji bi se u četvrtak trebao sastati s papom u Vatikanu. Rubio, poznat kao praktični vjernik, u protekloj godini više puta je boravio u Italiji (Italy) i Vatikanu.

Iz State Departmenta je saopćeno da je riječ o zvaničnoj diplomatskoj posjeti.

Dodatne kontroverze izazvale su i ranije Trampove objave na društvenim mrežama, u kojima je optužio papu Lava XIV da je previše popustljiv prema kriminalu i terorizmu zbog svojih stavova o američkoj imigracionoj politici, deportacijama i ratu u Iranu. U jednom trenutku objavio je i fotografiju na kojoj se upoređuje s Isusom Kristom, ali ju je kasnije uklonio nakon burnih reakcija.

Meloni se uključila u sukob

Političke tenzije prenijele su se i na Italiju. Premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni), dugogodišnja Trampova saveznica, javno se usprotivila njegovim komentarima o papi.

Tramp je potom kritikovao i nju, u kontekstu šireg nezadovoljstva NATO saveznicima zbog, kako tvrdi, nedovoljne podrške politici prema Iranu.