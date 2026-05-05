WHO upozorava na mogući prijenos hantavirusa među ljudima, brod blokiran kod Afrike

Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) saopštila je da se na kruzeru pogođenom izbijanjem hantavirusa, na kojem su tri osobe preminule, a više ih je oboljelo, možda dogodio i prijenos s čovjeka na čovjeka.

Maria Van Kerkhove, direktorica WHO-a za pripravnost i prevenciju epidemija i pandemija, izjavila je:

- Znamo da su neki od slučajeva imali vrlo blizak kontakt jedni s drugima i svakako se prenos s čovjeka na čovjeka ne može isključiti, pa iz predostrožnosti polazimo od te pretpostavke".

Ipak, zdravstvene vlasti naglašavaju da nema indikacija za širi rizik po javno zdravlje.

- Rizik za opću populaciju je nizak" rekla je Van Kerkhove, pojašnjavajući da bi eventualni prijenos bio ograničen na vrlo bliske kontakte, poput bračnih partnera.

Brod blokiran kod Zelenortskih Ostrva

Gotovo 150 putnika, među njima i 17 državljana Sjedinjenih Američkih Država, i dalje je blokirano na brodu MV Hondius, koji je usidren kod obale grada Praia, glavnog grada Zelenortskih Ostrva, arhipelaga uz zapadnu obalu Afrike.

Brod kojim upravlja turistička kompanija Oceanwide Expeditions isplovio je prošlog mjeseca iz Ushuaie u Argentini (Argentina), na putovanje preko Atlantskog okeana s planiranim zaustavljanjima na udaljenim ostrvima. Tokom plovidbe više putnika razvilo je brzo napredujuću respiratornu bolest.

Slučajevi i smrtni ishodi

Do sada je potvrđeno sedam slučajeva hantavirusa, rijetke bolesti koja se obično prenosi kontaktom s urinom, izmetom ili pljuvačkom zaraženih glodara. Dva slučaja su laboratorijski potvrđena, dok se pet i dalje vodi kao sumnjivo.

Preminule su tri osobe – nizozemski bračni par i državljanin Njemačke. Jedan britanski državljanin nalazi se na intenzivnoj njezi u Južnoj Africi, a njegovo stanje se, prema navodima, poboljšava.

Dodatne dvije osobe sa simptomima hantavirusa još se nalaze na brodu, dok je njihova medicinska evakuacija u toku.

Plan evakuacije i istrage

Nakon završetka evakuacije, planirano je da brod isplovi prema Kanarskim ostrvima, gdje bi španske vlasti trebale sprovesti detaljnu epidemiološku istragu i kompletnu dezinfekciju.

Međutim, špansko Ministarstvo zdravstva još nije donijelo konačnu odluku o luci prihvata, a iz saopštenja upućenog CNN-u nije potvrđeno da li će brod zaista biti upućen prema Kanarskim ostrvima.