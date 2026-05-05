Američki kongresmeni traže od Trampa da prizna izraelsko nuklearno oružje

Više od 20 članova Predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) uputilo je pismo predsjedniku Donaldu Trampu (Trump), tražeći da u ime SAD-a formalno prizna da Izrael posjeduje nuklearno oružje.

Iako ta činjenica nikada nije zvanično potvrđena, riječ je o, kako se često navodi, svojevrsnoj „javnoj tajni“ koja datira još od 1960-ih godina.

Pismo je potpisalo 29 kongresmena iz Demokratske stranke, a od Trampa se traži da promijeni dugogodišnju američku politiku i prizna postojanje izraelskog nuklearnog arsenala, što bi predstavljalo presedan u odnosima Vašingtona (Washingtona) i Tel Aviva.

Dugogodišnja politika "strateške dvosmislenosti"

Do sada je politika Sjedinjenih Američkih Država bila zasnovana na tzv. „strateškoj dvosmislenosti“, što znači da Vašington nikada nije ni potvrdio ni negirao da Izrael posjeduje nuklearno oružje.

Sličan pristup imale su i druge saveznice SAD-a i Izraela, poput Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva.

I pored toga, brojni eksperti smatraju da Izrael još od 1960-ih godina posjeduje nuklearni arsenal.

Negev i kontroverzni nuklearni program

Najveći izraelski nuklearni kompleks u pustinji Negev zvanično se vodi kao istraživački centar za atomsku fiziku, ali se godinama dovodi u vezu s razvojem nuklearnog oružja, iako izraelske vlasti to nikada nisu potvrdile.

Kompleks nikada nije u potpunosti otvoren za inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju (International Atomic Energy Agency – IAEA), što dodatno podstiče sumnje i spekulacije o njegovoj stvarnoj namjeni.

Političke posljedice mogućeg priznanja

U slučaju da bi Sjedinjene Američke Države, pod Trampom ili nekim drugim predsjednikom, formalno priznale postojanje izraelskog nuklearnog oružja, to bi predstavljalo historijski presedan u odnosima Vašingtona i Tel Aviva.

Ipak, uprkos broju potpisnika i političkom pritisku, analitičari ocjenjuju da je malo vjerovatno da će Tramp postupiti u skladu s ovim zahtjevom, s obzirom na bliske odnose njegove administracije s Izraelom.