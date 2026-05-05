Kina prikazala novi borbeni avion: Pakistan se spominje kao glavni kupac

Državna televizija u Kini prikazala je, prema izvještajima i analizama, prvi javni uvid u izvoznu verziju lovca J-35A, pri čemu se Pakistan navodi kao najizgledniji potencijalni kupac.

Snimak je emitovan u specijalnom programu kineske državne televizije CCTV povodom Međunarodnog praznika rada 1. maja 2026. godine. Na snimku se vidi model J-35A s oznakom 001 kako izlazi iz hangara, uz logo kompanije Aviation Industry Corporation of China, najvećeg kineskog proizvođača vojnih aviona.

U programu avion nije imao oznake Ratnog zrakoplovstva Narodnooslobodilačke vojske Kine, već je korišten akronim AVIC, što analitičari tumače kao znak da je riječ o izvoznom modelu.

Kina je ranije na vojnim sajmovima prikazivala samo makete J-35A, ali se ovo smatra prvim prikazom izvozno označene verzije, koja se u analizama vodi kao J-35AE, predstavljene kao operativno kompletiran avion.