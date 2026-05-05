J-35A U IZVOZNOJ VERZIJI

Kina prikazala novi borbeni avion: Pakistan se spominje kao glavni kupac

Vojni analitičar iz Hong Konga Liang Guoliang izjavio je da je prikazani avion J-35AE „potpuno gotov proizvod“ spreman za izvoz

A. O.

prije 4 dana

Državna televizija u Kini prikazala je, prema izvještajima i analizama, prvi javni uvid u izvoznu verziju lovca J-35A, pri čemu se Pakistan navodi kao najizgledniji potencijalni kupac.

Snimak je emitovan u specijalnom programu kineske državne televizije CCTV povodom Međunarodnog praznika rada 1. maja 2026. godine. Na snimku se vidi model J-35A s oznakom 001 kako izlazi iz hangara, uz logo kompanije Aviation Industry Corporation of China, najvećeg kineskog proizvođača vojnih aviona.

U programu avion nije imao oznake Ratnog zrakoplovstva Narodnooslobodilačke vojske Kine, već je korišten akronim AVIC, što analitičari tumače kao znak da je riječ o izvoznom modelu.

Kina je ranije na vojnim sajmovima prikazivala samo makete J-35A, ali se ovo smatra prvim prikazom izvozno označene verzije, koja se u analizama vodi kao J-35AE, predstavljene kao operativno kompletiran avion.

Vojni analitičar iz Hong Konga Liang Guoliang izjavio je da je prikazani avion J-35AE „potpuno gotov proizvod“ spreman za izvoz. On je naveo da letjelica ima elektrooptički sistem za ciljanje u tirkiznoj zaštiti, što ukazuje na napredniji senzorski sistem i veću otpornost na infracrveno praćenje, laserske smetnje i višespektralno otkrivanje.

Liang je dodao da je EOTS sistem integrisan unutar trupa aviona, što je karakteristično za stelt letjelice, jer bi vanjski sistemi narušili njihove prikrivene sposobnosti. Prema njegovoj ocjeni, to dodatno potvrđuje da je riječ o potpuno razvijenoj verziji namijenjenoj izvozu.

