Separatistički pokret: Predato 300.000 potpisa za referendum, otkriven i skandal s curenjem podataka

Separatistički pokret u kanadskoj pokrajini Alberta predao je u Edmontonu više od 300.000 potpisa za pokretanje referenduma o nezavisnosti, dok je istovremeno izbila ozbiljna politička i sigurnosna kriza zbog curenja ličnih podataka birača.

Potpise je u ponedjeljak izbornim zvaničnicima predao separatistički lider Mič Silvester (Mitch Sylvestre), uz podršku velikog broja okupljenih pristalica u glavnom gradu pokrajine.

- Nismo kao ostatak Kanade. Mi smo 100 posto konzervativni. Nama vladaju liberali koji ne razmišljaju kao mi - kazao je Silvester.

Pojačana kampanja

Dio stanovnika ove naftom bogate pokrajine godinama smatra da su ekonomski problemi Alberte povezani s načinom raspodjele sredstava federalnoj vlasti, kao i poteškoćama u plasmanu velikih nalazišta fosilnih goriva na tržište. U posljednjim mjesecima separatistička kampanja je pojačana, a ankete pokazuju podršku između 18 i 30 posto.

Prošle godine premijerka Alberte Danijel Smit (Danielle Smith) smanjila je broj potrebnih potpisa za pokretanje ustavnog referenduma sa 588.000 na oko 178.000. Vlada je izmijenila i pravila za građanske referendume, omogućavajući pitanja koja mogu biti u suprotnosti s kanadskim ustavom. Separatisti žele da se u oktobru glasa o pitanju: „Da li se slažete da pokrajina Alberta treba prestati biti dio Kanade i postati nezavisna država?“

Postupak trenutno zaustavljen

Iako je prikupljen dovoljan broj potpisa, izborna komisija Elections Alberta navodi da ih još treba provjeriti, dok je postupak trenutno zaustavljen sudskom odlukom.

Istovremeno, domorodačke zajednice upozoravaju da bi eventualno izdvajanje Alberte narušilo njihova ugovorna prava, dok bivši zamjenik premijera Alberte Tomas Lukaszuk (Thomas Lukaszuk) tvrdi da bi to bio „oblik izdaje“ i da ne odražava stav većine stanovnika Alberte i Kanade.

Dodatnu političku krizu izazvalo je otkriće da je grupa povezana sa separatistima došla do službenog biračkog spiska Alberte, koji sadrži imena, adrese i kontakte oko 2,9 miliona birača. Sud je naložio uklanjanje baze podataka, a istrage su pokrenuli Elections Alberta i Kraljevska kanadska konjička policija (Royal Canadian Mounted Police – RCMP), uz zabrinutost da su podaci već kopirani i dalje distribuirani.