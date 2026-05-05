KRVAVI UDARI UOČI PRIMIRJA

Desetine mrtvih u Ukrajini, Moskva i Kijev najavili odvojene prekide vatre

To je potpuni cinizam tražiti tišinu kako bi se održale propagandne proslave, a uoči toga svakodnevno izvoditi takve raketne i napade dronovima, kazao je

Napad na Ukrajinu. DSNS

A. O.

prije 4 dana

Najmanje 20 osoba poginulo je danas u ruskim napadima širom Ukrajine, neposredno prije nego što su Kijev i Moskva najavili zasebna, jednostrana primirja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) izjavio je da je pet civila stradalo nakon što je više ruskih navođenih bombi pogodilo centar Kramatorska. Vlasti u Zaporižju saopćile su da je u odvojenom zračnom napadu ubijeno 12 ljudi, dok je više desetina ranjeno.

Istovremeno, iz ruske republike Čuvašije (Chuvashia) saopćeno je da su u napadu dronovima poginule dvije osobe, dok su 32 povrijeđene.

Dan ranije i Rusija i Ukrajina proglasile su jednostrana primirja povodom obilježavanja Dana pobjede, kojim Rusija u subotu obilježava pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom.

Moskva je najavila prekid vatre za 8. i 9. maj, uz upozorenje na „masovni raketni udar“ na centralni Kijev u slučaju kršenja primirja. S druge strane, Kijev je objavio da će od ponoći 6. maja poštovati prekid vatre na neodređeno vrijeme, uz poruku da će djelovati „simetrično“.

Ove najave djeluju kao odvojene inicijative, jer dvije strane nisu usaglasile trajanje, uslove niti način nadzora primirja.

Šef ureda ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov (Kyrylo Budanov) izjavio je da će Ukrajina nastaviti poštovati prekid vatre ukoliko i druga strana učini isto, dok je Zelenski pozvao Rusiju da odustane od napada i okrene se diplomatiji.

- To je potpuni cinizam tražiti tišinu kako bi se održale propagandne proslave, a uoči toga svakodnevno izvoditi takve raketne i napade dronovima - kazao je.

Uoči vlastitog primirja, Ukrajina je izvela više zračnih udara na teritoriji Rusije, gađajući industrijsku zonu u Kirišiju u Lenjingradskoj oblasti i fabriku vojnih komponenti u Čeboksariju u Čuvašiji. 

Zelenski je naveo da su u napadu na fabriku, udaljenu oko 1.500 kilometara od linije fronta, korištene domaće krstareće rakete Flamingo.

Uoči Dana pobjede, Kremlj je pokazao određene znakove zabrinutosti. Centralna vojna parada na Crvenom trgu bit će smanjena zbog, kako je navedeno, „terorističke prijetnje“ iz Ukrajine, dok su građani Moskve upozoreni na moguće prekide mobilnog interneta.

U međuvremenu, ruski napadi na ukrajinske gradove nastavljaju odnositi civilne žrtve.

