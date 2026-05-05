Desetine mrtvih u Ukrajini, Moskva i Kijev najavili odvojene prekide vatre

Najmanje 20 osoba poginulo je danas u ruskim napadima širom Ukrajine, neposredno prije nego što su Kijev i Moskva najavili zasebna, jednostrana primirja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) izjavio je da je pet civila stradalo nakon što je više ruskih navođenih bombi pogodilo centar Kramatorska. Vlasti u Zaporižju saopćile su da je u odvojenom zračnom napadu ubijeno 12 ljudi, dok je više desetina ranjeno.

Istovremeno, iz ruske republike Čuvašije (Chuvashia) saopćeno je da su u napadu dronovima poginule dvije osobe, dok su 32 povrijeđene.

Dan ranije i Rusija i Ukrajina proglasile su jednostrana primirja povodom obilježavanja Dana pobjede, kojim Rusija u subotu obilježava pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom.

Moskva je najavila prekid vatre za 8. i 9. maj, uz upozorenje na „masovni raketni udar“ na centralni Kijev u slučaju kršenja primirja. S druge strane, Kijev je objavio da će od ponoći 6. maja poštovati prekid vatre na neodređeno vrijeme, uz poruku da će djelovati „simetrično“.

Ove najave djeluju kao odvojene inicijative, jer dvije strane nisu usaglasile trajanje, uslove niti način nadzora primirja.

Šef ureda ukrajinskog predsjednika Kirilo Budanov (Kyrylo Budanov) izjavio je da će Ukrajina nastaviti poštovati prekid vatre ukoliko i druga strana učini isto, dok je Zelenski pozvao Rusiju da odustane od napada i okrene se diplomatiji.