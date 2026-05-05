Dvije osobe ubijene u pucnjavi u Teksasu, napadač uhapšen nakon potjere

U pucnjavi koja se dogodila u utorak u tržnom centru K Towne Plaza u gradu Kerolton (Carrollton), u američkoj saveznoj državi Teksas (Texas), ubijene su dvije osobe, dok su tri ranjene, saopćila je policija.

Prema navodima policije, muškarac je otvorio vatru na pet osoba. Načelnik policije u Keroltonu Roberto Aredondo (Roberto Arredondo) izjavio je da napad nije bio nasumičan, već da su žrtve poznavale napadača.

- Ne znamo tačan povod njihovog susreta, ali prema dosadašnjim saznanjima, riječ je o poslovnom odnosu - dodao je Aredondo.

Nakon kraće pješačke potjere, osumnjičeni 69-godišnjak uhapšen je u jednoj prodavnici prehrambenih proizvoda, koja se nalazi oko šest kilometara od mjesta napada.

Na snimcima koji kruže internetom vide se policajci s izvučenim oružjem kako pretražuju lokale u K Towne Plazi, u dijelu grada poznatom kao Korejska četvrt.

Na mjesto događaja stigli su i agenti Federalnog istražnog biroa, kao i pripadnici drugih saveznih službi.

Kerolton, grad sa oko 130.000 stanovnika, nalazi se tridesetak kilometara sjeverno od Dalasa (Dallas).

Prema zvaničnim podacima, više od 4.000 stanovnika ovog grada je korejskog porijekla, a tokom posljednje dvije decenije ovaj dio šireg područja Dalasa razvio se u značajnu Korejsku četvrt, zahvaljujući investicijama, otvaranju velikih marketa poput H Marta i brojnih restorana i crkava.