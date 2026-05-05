Iran tvrdi da je u američkom napadu ubijeno pet civila, spor oko napada na čamce

Iran je saopćio da je pet civila poginulo nakon, kako navode, američkog napada na dva civilna teretna čamca koja su iz regije Hasab (Khasab), u Omanu, plovila prema iranskoj obali.
Vojni izvor iz Irana rekao je za agenciju Tasnim da su pogođena dva manja plovila koja su prevozila robu i putnike, a ne brzi čamci Iranske revolucionarne garde.
- Utvrđeno je da su snage američke agresije napale dva mala čamca koja su prevozila ljudsku robu i kretala se iz Khasaba na obalama Omana prema obalama Irana - naveo je izvor.
Isti izvor odbacio je tvrdnje američke vojske da je gađano šest iranskih glisera, naglašavajući da nijedno borbeno plovilo Iranske revolucionarne garde nije pogođeno.
Ovaj incident dogodio se u vrijeme kada je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Donald Trump) objavio pokretanje operacije koju je nazvao „Sloboda“, s ciljem da se, kako je naveo, „uklone brodovi zaglavljeni u Hormuškom moreuzu“.
Prema iranskim izvorima, dan ranije američka fregata približila se Hormuškom moreuzu kod luke Džask (Jask), čime je, kako tvrde, prekršila sigurnosna pravila plovidbe.
Nakon što je ignorisala ponovljena upozorenja iranskih snaga, brod je, prema tim navodima, gađan s dvije rakete.
Iran od početka sukoba tvrdi da su uvedena nova pravila za saobraćaj kroz Hormuški moreuz.
Vlasti u Teheranu ističu da je prolaz dozvoljen plovilima koja ne pokazuju neprijateljske namjere, dok je ulazak zabranjen onima koji, kako navode, podržavaju agresiju.
Također naglašavaju da je prethodna najava prolaska obavezna radi sigurnosti plovidbe i sprečavanja vojne zloupotrebe ovog važnog pomorskog pravca.