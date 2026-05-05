Iran tvrdi da je u američkom napadu ubijeno pet civila, spor oko napada na čamce

Iran je saopćio da je pet civila poginulo nakon, kako navode, američkog napada na dva civilna teretna čamca koja su iz regije Hasab (Khasab), u Omanu, plovila prema iranskoj obali.

Vojni izvor iz Irana rekao je za agenciju Tasnim da su pogođena dva manja plovila koja su prevozila robu i putnike, a ne brzi čamci Iranske revolucionarne garde.

- Utvrđeno je da su snage američke agresije napale dva mala čamca koja su prevozila ljudsku robu i kretala se iz Khasaba na obalama Omana prema obalama Irana - naveo je izvor.