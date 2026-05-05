Njemački šef diplomatije podržao ofanzivu na Liban, hiljade mrtvih

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) pružio je podršku izraelskim vojnim operacijama u Libanu, tokom posjete njegovog izraelskog kolege Gideona Sa’ara (Gideon Sa’ar) Berlinu.

Vadeful je naglasio snažnu podršku Njemačke Izraelu, ali je istakao da saveznici neće „izbjegavati teške teme“.

Sa’ar je, s druge strane, branio nastavak borbi na jugu Libana, poručivši da Izrael mora uništiti Hezbolah (Hezbollah), te je dodao da „Izrael nema teritorijalne ambicije u Libanu“.

Njemački ministar podržao je takav stav, ocijenivši trenutnu izraelsku invaziju kao „nužnu“.

- Postoji puno pravo da Izrael bude tamo - rekao je Vadeful.

Ipak, upozorio je da Liban ne smije postati poprište rata u kojem civili snose najveći teret, ističući da „mlađa generacija koja odrasta među ruševinama domova svojih roditelja“ neće doprinijeti većoj sigurnosti Izraela.