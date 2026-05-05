Njemački šef diplomatije podržao ofanzivu na Liban, hiljade mrtvih

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) pružio je podršku izraelskim vojnim operacijama u Libanu, tokom posjete njegovog izraelskog kolege Gideona Sa’ara (Gideon Sa’ar) Berlinu.
Vadeful je naglasio snažnu podršku Njemačke Izraelu, ali je istakao da saveznici neće „izbjegavati teške teme“.
Sa’ar je, s druge strane, branio nastavak borbi na jugu Libana, poručivši da Izrael mora uništiti Hezbolah (Hezbollah), te je dodao da „Izrael nema teritorijalne ambicije u Libanu“.
Njemački ministar podržao je takav stav, ocijenivši trenutnu izraelsku invaziju kao „nužnu“.
- Postoji puno pravo da Izrael bude tamo - rekao je Vadeful.
Ipak, upozorio je da Liban ne smije postati poprište rata u kojem civili snose najveći teret, ističući da „mlađa generacija koja odrasta među ruševinama domova svojih roditelja“ neće doprinijeti većoj sigurnosti Izraela.
Vadeful je također „najoštrijim mogućim riječima“ osudio napade Hezbolaha na Izrael, dodajući da direktni razgovori između Izraela i libanske vlade predstavljaju „nadu“ za smirivanje sukoba.
Prema dostupnim podacima, u izraelskim napadima na Liban od 2. marta do kraja aprila poginulo je više od 2.500 ljudi, dok su deseci ubijeni i nakon početka primirja 16. aprila.
Ministarstvo zdravstva Libana saopćilo je da je broj žrtava porastao na više od 2.700 poginulih, dok je 8.311 osoba ranjeno od početka marta 2026. godine. Ovi podaci ukazuju na kontinuirane napade širom zemlje, posebno u južnim dijelovima.
Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 17. aprila, izraelske snage su, prema navodima međunarodnih zvaničnika, nastavile s operacijama.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) izvijestio je da je od početka primirja ubijeno 380 Libanaca, što ukazuje na česta kršenja dogovora.
U prvim danima nakon prekida vatre, izraelski napadi uništili su 428 stambenih objekata na jugu Libana, dodatno pogoršavajući humanitarnu situaciju i uzrokujući novo raseljavanje stanovništva.