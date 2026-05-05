Rubio objavio kraj operacije: SAD preusmjerava fokus na Hormuški moreuz, Tramp ne isključuje nove napade

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je da je operacija „Epic Fury“, pokrenuta u februaru protiv Irana, završena, te da se Sjedinjene Američke Države (SAD) sada fokusiraju na novu operaciju s ciljem sigurnog prolaska brodova kroz Hormuški moreuz.

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) nije isključio mogućnost ponovnog pokretanja bombardovanja ukoliko to bude potrebno, piše CNN.

- Američke vojne aktivnosti tokom primirja predstavljaju „odbrambene operacije“ - rekao je Rubio.

Ranije je ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) izjavio da „primirje nije završeno“, dok Tramp nije precizirao šta bi se smatralo njegovim kršenjem.

Iran je, prema državnim medijima, uveo novi sistem za regulisanje pomorskog saobraćaja kroz ovaj ključni plovni put. Također, Iranska revolucionarna garda ponovo je uputila upozorenje brodovima koji planiraju prolazak kroz moreuz.

Potražnja za naftom opada najbržim tempom izvan perioda pandemije koronavirusa (COVID-19), jer kompanije i potrošači smanjuju potrošnju. Cijene goriva u SAD-u porasle su za 50 posto od početka rata.

Zaglavljeni brodovi

Kako piše BBC, Rubio je rekao da su brodovi zaglavljeni u Hormuškom moreuzu „ostavljeni da propadnu“ od strane iranskog režima.

Naglasio je da nijednoj državi ne može biti dozvoljeno da kontroliše međunarodni plovni put, zbog čega je predsjednik SAD Donald Tramp pokrenuo operaciju „Sloboda“.

Pregovori s Iranom

- Operacija Epic Fury je zaključena. Postigli smo ciljeve te operacije - rekao je Rubio novinarima, dodajući da je ofanzivna faza rata s Iranom „gotova“.

Rubio je naveo da predsjednik Donald Tramp sada više preferira dogovor s Iranom, koji bi uključivao memorandum o razumijevanju o tome kako da se u potpunosti ponovo otvori Hormuški moreuz.