Strah od Putinovog poteza dok se NATO suočava s unutrašnjim podjelama

Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi u naredne dvije godine iskoristiti slabljenje transatlantskih odnosa kako bi testirao jedinstvo NATO-a.

Iako ne postoji potpuni konsenzus, brojni analitičari upozoravaju na „prozor prilike“ koji bi se mogao otvoriti za Moskvu.

Evropske vlade strahuju da bi Rusija mogla iskoristiti period dok je u Bijeloj kući Donald Tramp (Donald Trump), a Evropa još uvijek nije dovoljno ojačala svoje odbrambene kapacitete.

Spremnost Zapada

Prema riječima nekoliko političara s kojima je razgovarao portal Politico, Kremlj ima razloga da dovede u pitanje spremnost Zapada da brani saveznike unutar NATO-a, uprkos ograničenjima s kojima se Rusija suočava zbog rata u Ukrajini (Ukraine).

- Nešto bi se moglo dogoditi vrlo brzo — Rusija u ovom trenutku ima priliku. SAD se povlače iz Evrope, transatlantski odnosi su u ruševinama, a EU još nije u potpunosti spremna preuzeti odgovornost - izjavio je Mika Aaltola, finski član Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta (European Parliament).

Iako pojedini stručnjaci ne isključuju mogućnost da Putin pokrene kopnenu ofanzivu na neku od članica NATO-a, većina zvaničnika smatra da je direktan napad malo vjerovatan, s obzirom na to da su ruske snage i dalje znatno iscrpljene ratom u Ukrajini.

Umjesto otvorenog napada, moguće je da bi Rusija pribjegla ograničenim ili nejasnim akcijama koje bi mogle podijeliti saveznike oko ključnog pitanja aktiviranja Člana 5 o kolektivnoj odbrani.

Prema navodima zvaničnika, vjerovatnije su hibridne operacije poput napada dronovima, incidenata u Baltičkom moru ili aktivnosti na Arktiku, koje bi bilo teško jasno pripisati Moskvi.

- Moglo bi se raditi o manjem psihološkom efektu koji bi u nama izazvao strah, ako Putin osjeti da takva eskalacija slabi našu podršku Ukrajini i stvara osjećaj ugroženosti - naveo je Vile Ninistu (Ville Niinistö), predsjednik delegacije Evropskog parlamenta u Odboru za parlamentarnu saradnju EU i Rusije.

"Očaj je opasan"

On je dodao i upozorenje:

- Rusija nije svemoguća, ali i očaj je također opasan“.

Napetosti unutar Evrope dodatno povećava nesigurnost oko politike Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Poljski premijer Donald Tusk već je upozorio na rizike slabljenja transatlantskog saveza, dok se pojedini evropski zvaničnici plaše da bi unutrašnja politička previranja u SAD-u mogla dovesti do daljnjeg smanjenja podrške i Ukrajini i NATO-u.

Povlačenje vojnika

Nedavna odluka SAD-a o povlačenju 5.000 vojnika iz Njemačke, uz prijetnje Donalda Trampa da bi slične poteze mogao povući i prema Italiji i Španiji, prema ocjenama evropskih zvaničnika, dodatno povećava nesigurnost unutar Alijanse.