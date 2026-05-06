Više od 8.000 tijela žrtava zatrpano pod ruševinama Gaze

U Pojasu Gaze je više od 8.000 palestinskih tijela ostalo zatrpano pod ruševinama, gdje je uklonjeno manje od jedan posto otpada uklonjeno nakon dvogodišnjeg rata, objavio je u ponedjeljak izraelski medij, pozivajući se na zvaničnika UN-a.

List Haaretz, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, naveo je da spori tempo uklanjanja ruševina znači da bi proces mogao trajati do sedam godina.

Hiljade tijela i dalje su zatrpane ispod srušenih zgrada širom enklave, dodao je zvaničnik, dok porodice nastavljaju čekati da pronađu i sahrane rođake.

Procjena se zasniva na podacima palestinskih službi civilne zaštite, koje su upozorile na ozbiljne nedostatke opreme i kapaciteta, što usporava napore za čišćenje ogromnih područja razaranja.

Izrael je nastavio svakodnevno kršiti sporazum o prekidu vatre koji je potpisan prošlog oktobra, ubivši 828 Palestinaca i ranivši 2.342, prema Ministarstvu zdravstva Gaze.

Prekid vatre je trebao okončati dvogodišnji genocidni rat Izraela, koji je ostavio više od 72.000 mrtvih i 172.000 ranjenih, te uništio 90 posto civilne infrastrukture na palestinskoj teritoriji.

UN procjenjuje troškove obnove na oko 70 milijardi dolara.