Tramp objavio: Pauziramo "Projekt Sloboda" u Hormuškom moreuzu

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) objavio je da pauzira "Projekt Sloboda", kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.
- Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja, zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tokom kampanje protiv Irana te dodatno zbog činjenice da je postignut velik napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje u potpunosti na snazi, Projekt Sloboda (prolazak brodova kroz Hormuški moreuz) biti privremeno pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.
Iranski državni mediji ovo su predstavili kao pobjedu, tvrdeći da je pauza pokazala kako se Tramp "povukao" nakon "kontinuiranih neuspjeha" u pokušajima ponovnog otvaranja ključnog plovnog puta za svjetsku trgovinu.
Samo nekoliko sati ranije, američki državni sekretar MArko Rubio (Marco) izvijestio je novinare u Bijeloj kući o naporima da tankeri koji se nalaze u Perzijskom zaljevu prođu kroz Hormuški moreuz.
Prema njegovim riječima, operacija "Projekt sloboda", usmjerena na otvaranje Hormuškog moreuza, manjeg je opsega i različita od izvornog borbenog plana. Opisao ju je kao odbrambenu operaciju, rekavši da SAD neće vojno djelovati "osim ako na nas ne pucaju".
Izjavio je i da je SAD postigao svoje ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana te da je operacija "Epski bijes" završena.
Operacija "Epski bijes" počela je 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli val zračnih napada na Iran. Teheran je odgovorio blokadom ključnog plovnog puta kojim inače prolazi 20% svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.
Početkom aprila SAD i Iran objavili su primirje prema kojem je Iran zaustavio napade dronovima i projektilima na zaljevske zemlje, uključujući UAE, no otad je vrlo malo brodova uspjelo proći kroz moreuz. SAD je ujedno uveo vlastitu blokadu iranskih luka.
U ponedjeljak su Sjedinjene Države objavile da su napale sedam iranskih brzih brodova u moreuzu, dok je Iran saopćio da je ispalio hice upozorenja prema američkom brodu. Obje strane odbacile su tvrdnje one druge. Dva komercijalna broda prijavila su napade, a jedan je objavio da je uspješno napustio moreuz uz pratnju američke vojske, u sklopu plana Donalda Trampa za deblokadu prolaza.