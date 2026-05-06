Tramp objavio: Pauziramo "Projekt Sloboda" u Hormuškom moreuzu

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) objavio je da pauzira "Projekt Sloboda", kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom, ali je dodao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi.

- Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja, zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili tokom kampanje protiv Irana te dodatno zbog činjenice da je postignut velik napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje u potpunosti na snazi, Projekt Sloboda (prolazak brodova kroz Hormuški moreuz) biti privremeno pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Iranski državni mediji ovo su predstavili kao pobjedu, tvrdeći da je pauza pokazala kako se Tramp "povukao" nakon "kontinuiranih neuspjeha" u pokušajima ponovnog otvaranja ključnog plovnog puta za svjetsku trgovinu.