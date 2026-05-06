Grčka pokrenula istragu protiv Izraela Kaca zbog zločina u Gazi

Nekoliko mjeseci nakon što je Hind Rajab Foundation, organizacija koja pokreće pravne postupke protiv pojedinaca optuženih za ratne zločine u Gazi, 21. januara podnijela formalnu prijavu protiv izraelskog ministra odbrane Izraela Kaca (Israel Katz), grčki advokati pojavili su se danas na sudu kako bi svjedočili i dostavili dokaze.

Hind Rajab Foundation navela je u saopćenju da je "prijava podnesena u vezi s Kacovom posjetom Grčkoj i iznijela navode koji se odnose na njegovu potencijalnu odgovornost prema međunarodnom pravu".

- Podnosioci prijave tvrde da Kac može snositi odgovornost, i kao učesnik i kao podstrekač, za postupanje koje navodno predstavlja ozbiljne međunarodne zločine, uključujući ratne zločine, mučenje, zločine protiv čovječnosti i genocid, u vezi s tekućom situacijom u Gazi - naveli su iz organizacije.

Fondacija je navela da je još jedan razlog zašto se ovaj slučaj odvija u Grčkoj prijava koju je prošlog oktobra podnio član Global Sumud Flotille, kada su "grčki državljani na brodu bili prisilno zaplijenjeni i nezakonito pritvoreni"